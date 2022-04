Windows 11 : des changements prometteurs pour le panneau de widgets

Lors d'une présentation dédiée aux nouveautés à venir sur Windows 11 et principalement destinée aux professionnels, Microsoft a présenté quelques petits changements bienvenus concernant les widgets.

Durant son événement spécial dédié au travail hybride, Microsoft a présenté tout un panel de nouveautés à venir sur Windows 11. Outre un explorateur de fichiers avec onglets, de nouvelles fonctionnalités liées aux visioconférences ou encore une intégration de Cloud PC, une petite nouveauté a été repérée. Si elle n’a pas fait l’objet d’une démonstration spécifique, elle était pourtant bien présente lors de la conférence.

Du nouveau pour les widgets

C’est le site XDA Developers qui pointe cette nouveauté : le panneau de widgets sur Windows 11 apparaissait, lors d’une démonstration, en plein écran. Or, actuellement, ce panneau présentant divers widgets peut uniquement s’ouvrir sur la gauche de l’écran. Dans la vidéo montrée lors de la conférence, on peut voir l’utilisateur maximiser le panneau de widget qui passe alors en plein écran.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté concernant les widgets. D’après ce que l’on a pu voir, ce panneau de widgets prendra également en charge simultanément les comptes Windows professionnels et personnels. Dans la version actuelle de l’OS, le panneau Widgets affiche un contenu différent selon le type de compte utilisé. Les comptes personnels profitent par exemple d’un widget météo, des actualités, ou encore d’une visionneuse des photos sauvegardées sur OneDrive, tandis que les utilisateurs professionnels bénéficient de widgets qui mettent en évidence les fichiers récents, notamment sur Microsoft 365.

Dans la vidéo, cependant, ce sont deux comptes Windows, un pro et un perso, qui sont connectés simultanément — ce qui n’est pas possible pour le moment. Ceci a pour effet de mixer les différents types de widgets : sur la partie gauche du panneau, ce sont plutôt des widgets liés au travail qui sont affichés, quand le côté droit présente des widgets plus orientés loisir.

Bien entendu, même si cela a été officiellement présenté, il est impossible de savoir quand ces nouveautés seront incluses dans une mise à jour.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.