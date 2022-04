Windows 11 : choisir l’emplacement de la barre des tâches, ça n’est pas pour tout de suite

Alors que Microsoft planche depuis de nombreux mois sur la nouvelle version de son système d'exploitation, Windows 11, cette dernière fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Parmi elles, la disparition du choix de l'emplacement de la barre des tâches sur l'écran.

Depuis que Windows 11 est disponible auprès du grand public, la barre des tâches a cristallisé de nombreuses frustrations. Cette dernière a pourtant profité, tout comme le menu Démarrer, d’une refonte complète. Malgré des efforts sur la personnalisation de cette barre depuis l’été 2021, plusieurs critiques lui ont été adressées, notamment concernant la disparation du glisser-déposer.

Beaucoup d’utilisateurs sont également déçus par l’absence d’une autre fonctionnalité, la possibilité de déplacer la barre des tâches. En effet, sur Windows 10, il était encore possible de placer la barre des tâches sur les côtés de l’écran ou bien en haut, à sa guise. Une option qui n’est malheureusement plus présente sur Windows 11.

Une fonctionnalité qui n’est pas pour tout de suite

Alors qu’il est prévu que le glisser-déposer fasse son grand retour à l’occasion d’une mise à jour majeure prévue pour l’été 2022, le déplacement de la barre des tâches, lui, n’est absolument pas à l’ordre du jour chez Microsoft.

En effet, au cours d’un webcast Windows Insider, l’équipe de développement a affirmé qu’elle ne comptait pas ajouter de fonctionnalité pour choisir l’emplacement de la barre des tâches. D’après elle, le menu Démarrer et l’OS en lui-même ne sont tout simplement pas encore prêts à accueillir cette option.

« Il y a un certain nombre de défis quand on cherche à pouvoir réellement déplacer la barre des tâches à différents endroits de l’écran. Pensez au fait d’avoir la barre des tâches sur la droite. Tout d’un coup, le reflow et le travail que les applications ou le menu Démarrer ont à faire », a expliqué la firme.

Étant donné que Microsoft a intégralement repensé cette fameuse barre des tâches, les équipes ont dû avoir le sens des priorités et choisir quelles fonctionnalités elles intégraient en premier. Bien entendu, il est quasiment certain que le déplacement de la barre des tâches sera ajouté à l’avenir, mais on peut imaginer que cela n’arrivera pas avant 2023.

Microsoft Windows 11 Télécharger Microsoft Windows 11 gratuitement Fichier ISO sur le site de Microsoft

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.