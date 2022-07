Microsoft Teams reprend presque tout de Facebook, même les stories

Après avoir lancé Viva, sa plateforme tournée vers l'expérience employée, Microsoft présente Viva Engage, un véritable réseau social d'entreprise qui ressemble beaucoup à Workplace, la solution de Meta.

À l’occasion de sa conférence Microsoft Inspire, la firme de Redmond a annoncé Viva Engage, une nouvelle application de Viva. Il s’agit ni plus ni moins qu’un réseau social d’entreprise, à l’image de ce que fait Meta avec Workplace, lancé en 2016.

Yammer devient Viva Engage

En février 2021, Microsoft présentait Viva, une « plateforme pour l’expérience employée à l’heure du numérique ». Elle visait à regrouper tous les outils de collaborations de Microsoft, de Teams à Microsoft 365 via quatre modules. À l’époque, la multinationale avait précisé que d’autres services comme le réseau d’entreprise Yammer seraient intégrés plus tard dans Viva.

Pour rappel, Yammer est un réseau social interne dédié aux entreprises créé en 2008 et racheté par Microsoft en 2012, qui est depuis intégré dans certaines offres d’Office 365. Microsoft reprend donc la base de Yammer pour Viva Engage et souhaite offrir « aux dirigeants une nouvelle façon de façonner la culture de leur organisation en débloquant des opportunités de communication et d’engagement pour tous ». Un discours qui se poursuit en disant que « Viva Engage rassemble les gens à travers l’organisation pour qu’ils puissent se connecter avec les dirigeants et les collègues, trouver des réponses aux questions, partager leur histoire unique et trouver un sentiment d’appartenance au travail ».

Viva Engage est de ce fait complémentaire aux autres modules de Viva, à savoir Connections et Topics, qui sont respectivement un suivi de l’actualité de l’entreprise et une forme de forum en ligne. Ce que l’on peut dire, c’est que cela ressemble plutôt à Facebook.

Microsoft intègre les stories à son réseau social d’entreprise

En plus des posts, les employés peuvent communiquer via un système de stories, qu’elles soient sous forme de photos ou de vidéos. Pour Microsoft, c’est « un moyen familier et agréable de rattraper et de rester en contact avec des personnes avec lesquelles vous travaillez et des collègues intéressants ». Espérons qu’il n’y aura pas trop de plats de la cantine, de vidéos de soirée qui n’auraient pas dû être là ou de publications politiques dans ce fil de stories. Mais, quoi qu’il en soit, elles arriveront à la fin du mois d’août.

Comme sur beaucoup de réseaux sociaux, les stories apparaissent dans un carrousel en haut du fil d’actualités. Microsoft indique qu’elles apparaîtront aussi sur Outlook, Teams et Yammer. Si la firme va ajouter les stories à OneDrive, elle les a aussi abandonnées l’année dernière sur LinkedIn, comme le rappelle The Verge, plus gros réseau social professionnel du monde.

Viva Engage sera disponible « pour tous les clients commerciaux actuels de Microsoft 365, sans frais supplémentaires. Les utilisateurs doivent avoir une licence Yammer pour utiliser l’application ». Microsoft précise que « fin août, l’application Communautés pour Teams sera rebaptisée Viva Engage ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.