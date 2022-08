Windows 11 22H2 : la mise à jour majeure a une date de sortie et ses premiers « moments »

Le déploiement de la mise à jour est prévue pour le 20 septembre 2022 par Microsoft. Cela s'accompagnera de plusieurs annonces.

C’est la saison des grandes mises à jour ! Après le lancement d’Android 13 le 16 août 2022, c’est au tour de Windows 11 22H2 de trouver sa date de lancement. Et ça, c’est en attendant le lancement de macOS Ventura et iOS 16 également prévus pour les semaines à venir.

Dans le cas de Windows 11, la nouvelle n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme. Les journalistes Zac Bowden pour Windows Central et Tom Warren pour The Verge, deux spécialistes du sujet, ont tous les deux pu confirmer la date du 20 septembre de leurs sources internes à la firme de Redmond. D’après Zac Bowden, la date pourrait encore changer, mais à quelque 30 jours de la date prévue, cela nous semble de moins en moins probable.

Un lancement et des « moments »

C’est donc le 20 septembre que les utilisateurs de Windows 11 devraient pouvoir télécharger et installer la mise à jour vers Windows 11 22H2. Pour rappel, cette mise à jour intègre une multitude de changements importants dont voici un court résumé :

Les onglets dans l’explorateur de fichiers

Une meilleure intégration de OneDrive

Les dossiers dans le menu Démarrer

Menu Démarrer davantage personnalisable

Le retour du glisser-déposer dans la barre des tâches

Partage de fenêtre avec Microsoft Teams

Nouvel indicateur de volume

Améliorations pour les écrans tactiles

Modernisation de l’interface

Nouveau gestionnaire des tâches

Meilleure gestion du multitâche avec Windows Snap

Le déploiement devrait se faire par une simple mise à jour avec Windows Update.

Ce n’est pas la seule mise à jour prévue pour Windows 11 cette année. Microsoft aimerait aussi déployer son premier « moment » pour Windows 11. Derrière ce nom se cache un nouveau système de mise à jour qui arriverait plusieurs fois par an en attendant Windows 12.

Ce premier moment devrait intégrer les nouveautés qui ne seront pas proposées dès le 20 septembre. Ca devrait notamment être le cas des onglets dans l’explorateur de fichiers.

Et un grand événement Surface

Microsoft a l’habitude de dévoiler une nouvelle gamme de produits Surface au mois d’octobre. C’était le cas pour les appareils sous Windows en 2021, et la grande conférence où la marque avait dévoilé le Surface Neo et le Surface Duo.

Cette année marque le 10e anniversaire de la gamme de PC Surface, puisque la Surface RT et la Surface Pro ont été dévoilées en 2012 avec Windows 8. De nombreux produits de la gamme Surface auraient bien besoin d’un renouvellement. On pense au Surface Studio notamment. De notre côté, on mise aussi sur un PC Surface orienté vers le jeu vidéo et le PC Game Pass.

