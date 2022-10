Windows : Microsoft travaille sur un outil pratique, mais plein de pubs pour ses produits

Avec « PC Manager », Microsoft développe son logiciel d'optimisation d'ordinateur pour Windows 11, comme peut l'être le très connu CCleaner. Une bêta publique a été lancée et l'on connaît les fonctionnalités de cette application.

Beaucoup de logiciels d’optimisation de PC pour Windows existent notamment pour libérer de l’espace sur son ordinateur, comme CCleaner, qui n’est plus vraiment accepté par Microsoft. Certains n’aident pas réellement à avoir une machine plus performante et d’autres peuvent être payants. Microsoft travaille à régler ce problème avec PC Manager, son logiciel natif sous Windows 11.

PC Manager : une nouvelle application native de Windows

C’est Windows Latest qui rapporte l’arrivée d’une bêta publique (en chinois) de PC Manager, un logiciel que Microsoft développe pour Windows 11, mais qui est aussi disponible pour Windows 10. Au-delà d’une nouvelle application, PC Manager permet de nettoyer les fichiers temporaires et de gérer les applications de démarrage.

Sur les captures d’écran publiées, on peut voir que PC Manager affiche des recommandations. On constate qu’il conseille de passer à Edge en navigateur par défaut sur Windows et à Bing en moteur de recherche par défaut. Depuis l’arrivée de Windows 10, Microsoft pousse lourdement ces deux produits. Cela s’était répété avec la version suivante puisque la firme de Redmond avait compliqué le changement de navigateur par défaut. Heureusement, elle a fait machine arrière et il est dorénavant plus simple de passer à Google Chrome dans Windows 11.

Le média anglophone a constaté dans ses tests que le logiciel fonctionne assez bien, puisque l’on peut « libérer instantanément jusqu’à 30-50 % de la mémoire utilisée ».

PC Manager est surtout un hub de raccourcis

Sur le site de la bêta publique, on peut consulter la liste des fonctionnalités testées par Microsoft. PC Manager permettra à terme de nettoyer des fichiers et de gérer son stockage, de supprimer des logiciels rapidement.

PC Manager est aussi un raccourci vers le gestionnaire des tâches que l’on connaît depuis longtemps. On peut y gérer et afficher les processus en cours, mais aussi prendre des mesures de performances. On peut aussi accéder à Windows Defender, à Storage Sense ou à l’application Realtek à partir de PC Manager.

On ne sait pas encore quand PC Manager sortira en version définitive, mais pour Windows Latest, le logiciel ne fera pas partie de Windows 11 22H2, puisque pour l’instant, on ne peut la télécharger que manuellement.

