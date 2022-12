Windows 11 : Bloc-notes va profiter d’une excellente nouveauté, mais vous n’êtes pas censé pas le savoir

L'application Bloc-notes sur Windows 11 s'apprête à accueillir des onglets pour mieux organiser vos notes. L'information a été partagée par erreur par un employé de Microsoft.

Utilisatrices et utilisateurs de Bloc-notes sur Windows, réjouissez-vous. L’application maison de Microsoft se prépare à recevoir une nouveauté aussi simple qu’excellente : des onglets. C’est en effet ce qu’on a pu voir au travers d’une capture d’écran partagé par un employé de la firme de Redmond travaillant sur Windows 11.

Ainsi, comme sur tous les navigateurs web, vous n’aurez plus à ouvrir une nouvelle fenêtre de Bloc-notes pour prendre des notes. Il sera ainsi plus simple de vous retrouver entre les différents mémos que vous écrivez parallèlement.

Une information plus très confidentielle

Vous remarquerez cependant que dans la capture d’écran en question, on peut apercevoir un bandeau précisant spécifiquement que cette nouvelle option en phase d’expérimentation est « confidentielle » et indiquant qu’il ne faut pas « évoquer les fonctionnalités ou prendre des captures d’écran ».

Autrement dit, l’auteur de ce screenshot a commis une erreur en partageant l’image sur Twitter. Il a supprimé sa publication, mais trop tard. Comme l’indique Neowin, la capture d’écran a déjà été archivée dans Wayback Machine.

Quoi qu’il en soit, la dernière fois que Bloc-notes de Windows avait autant attiré l’attention remonte à il y a un an environ avec l’arrivée du mode sombre. Quant aux onglets, on ignore encore quand ils seront bel et bien déployés sur l’application. Avec un peu d’optimisme, on peut espérer que cela interviendra assez tôt en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.