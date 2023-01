Surface Duo 3 : Microsoft plancherait sur un (vrai) concurrent du Galaxy Z Fold 4

Microsoft est loin d'abandonner le marché du smartphone malgré le faible succès des Surface Duo 1 et 2. La firme réfléchirait à un nouveau design pour son futur smartphone.

Depuis l’annonce de son retour sur le marché des smartphones en 2019, Microsoft propose des produits très atypiques avec la famille des Surface Duo. Loin des champions de la photographie et de l’usage grand public d’un smartphone, les Surface Duo de Microsoft sont des smartphones tournés vers la productivité et un marché quasi professionnel.

Pourquoi le Surface Duo avait deux écrans ?

Pour cela, la firme est convaincue d’un impératif : il faut proposer deux écrans distincts. Deux espaces d’affichages qui permettent de structurer ses tâches comme avec le multifenêtrage d’un PC et donc d’être plus productif. Une notion que la firme maitrise bien grâce à ses années d’expérience avec Windows et Office dans le monde de l’entreprise.

Seulement voilà, développer un smartphone à deux écrans en étant le seul sur le marché dans cette voie a un coût. Non seulement cela demande de créer un châssis adapté, mais surtout cela demande de commander deux écrans dans un format particulier à Microsoft. Un coût de production important pour un produit de niche alors que le monde du smartphone se tourne vers de nouveaux designs.

Vers un Surface Duo 3 à écran pliant

Mais les ingénieurs de Microsoft sont loin de jeter l’éponge. Sur un cycle de deux ans par itération, Microsoft prépare un successeur au Surface Duo (2019) et au Surface Duo 2 (2021) pour l’année 2023. En principe, le Surface Duo 3 ne verrait pas le jour avant la fin de l’année et une présentation que l’on imagine prévue pour octobre.

Les équipes de Microsoft travaillent sur un nouveau design qui intégrerait un large écran pliant à l’image du Galaxy Z Fold de Samsung. C’est une piste que la firme a déjà explorée par le passé sans aller jusqu’au bout. On peut retrouver la trace de ces travaux dans les brevets déposés par Microsoft au fil des ans.

Plus récemment, en mai 2022, Microsoft a déposé un brevet pour un appareil portable à écran pliable. Repéré par WalkingCat, ce brevet décrit un smartphone à écran pliant reprenant le design du Surface Duo actuel. La charnière serait capable de complètement refermer l’écran sur lui-même comme un livre, sans laisser un espace, comme ce n’est pas encore le cas sur le Galaxy Z Fold.

Mieux, toujours d’après ce brevet, l’appareil serait capable de se déplier dans le sens inverse et à 360° pour transformer l’appareil en simple smartphone. On pense ici au Huawei Mate XS 2 qui propose ce genre design permettant de se passer d’un second écran externe.

La 3e génération est la bonne ?

Ce nouveau Surface Duo 3 serait peut-être la bonne occasion pour Microsoft de trouver une place plus importante sur le marché du smartphone. Depuis le lancement du Surface Duo 2, Android a su évoluer pour mieux s’adapter à ces nouveaux designs, notamment grâce à Android 12L.

Lorsque Microsoft a présenté son innovant design de PC 2-en-1 avec la Surface Pro, il a fallu attendre la 3e génération pour que la firme trouve le bon design et la bonne recette. C’est peut-être ce qui se jouera à nouveau avec le Surface Duo 3.

Comme pour tout projet, en particulier quand il s’agit de Microsoft, les ingénieurs pourraient opter pour une autre solution in fine pour le Duo 3 ou attendre encore avant de lancer un changement de design aussi important.

