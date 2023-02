Windows 11 : Microsoft a trouvé comment nous faire utiliser son application Courrier

Microsoft lance une nouvelle version de preview de Windows 11 avec une bonne nouvelle pour les notifications. L'éditeur a peut-être trouvé comment nous faire utiliser son application Courrier pour synchroniser nos mails.

Microsoft propose avec Windows 10 et Windows 11 un lot d’applications maison préinstallées. On pense évidemment au Microsoft Store ou à Microsoft Edge, mais il y aussi Contacts, Courrier, Photos, etc. Les utilisateurs ancrés dans leurs bonnes habitudes, notamment quand il s’agit de consulter ses mails en ligne, n’ont peut-être jamais pris le pas d’adopter ces applications.

Avec sa nouvelle version Dev, Microsoft a peut-être trouvé comment nous faire utiliser son application Courrier pour lire nos mails.

Enfin les notifications à copier dans Windows 11

La build 25295 disponible dans le canal Dev propose un changement pour les notifications « toast ». Il s’agit des notifications qui apparaissent à l’écran l’espace de quelques secondes avant d’attendre dans le centre de notification.

Avec cette version, les notifications ont désormais le droit à un bouton « copier dans le presse-papier » quand il s’agit des mails de vérification, d’authentification ou de votre banque. Une fonction très pratique que l’on connait déjà bien sur smartphone. Elle permet d’accélérer le processus d’authentification quand le service vous demande un code à 6 chiffres envoyés par mail ou SMS.

Notez que Microsoft précise que cette notification ne concerne pas que l’application Courrier. Les notifications qui proviennent d’un téléphone synchronisé avec le PC seront également concernées.

Un petit changement qui devrait apporter un vrai gain de confort au quotidien tout en poussant les utilisateurs à utiliser l’application Courrier et à synchroniser leur smartphone.

