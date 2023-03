Windows 11 : le nouveau mixeur de volume est officiellement en test

Après avoir enfoui une première fois cette fonctionnalité au fond d'une version test, fin janvier, Microsoft annonce tester officiellement un nouveau volet de contrôle du volume des applications pour Windows 11. Une option bienvenue... déjà disponible depuis cinq ans.

Le nouveau mélangeur de volume est officiellement en test chez Microsoft. Jeudi 2 mars, les développeurs de Windows 11 ont dévoilé une nouvelle version test (build 25309) de son système d’exploitation via le programme Windows Insider.

Dans le journal des modifications, les équipes de Microsoft annoncent officiellement une nouvelle fonctionnalité : une nouvelle interface pour régler séparément le volume de n’importe quel logiciel, application ou jeu en cours d’exécution. Et ce, beaucoup plus rapidement qu’aujourd’hui.

Une idée inspirée d’un autre logiciel

Concrètement, ce nouveau panneau se compose d’une liste verticale de barres de volume placées à côté de l’icône de l’application correspondante. En plus de régler le volume, il semble également possible de cliquer sur ce logo miniature pour en couper totalement le son.

Ce mélangeur de volume reprend les codes esthétiques de Windows 11 et est intégré au panneau d’accès rapide de la barre des tâches de Windows. Comme pour la sortie son aujourd’hui, il suffit de cliquer sur la flèche à côté de la barre de son principale. On peut en outre l’afficher via un nouveau raccourci clavier : Win + Ctrl + V (utilisé par PowerToys pour une copier/coller sans formatage).

Un nouvel outil bienvenu qui permet de simplifier ces réglages au quotidien, puisque qu’il faut aujourd’hui se rendre dans la page des paramètres du mélangeur de volume… sauf si vous avez installé le logiciel non officiel EarTrumpet. Cet outil développé par deux anciens de chez Microsoft ressemble en tout point à ce nouveau panneau de contrôle du son. Microsoft semble donc s’être inspiré de ce programme très populaire depuis cinq ans déjà.

Une fonction déjà testée plus tôt

Ce nouveau mélangeur de volume est déjà apparu plus tôt. Dès janvier 2023, une autre version du programme Insider (build 25281) permettait de l’utiliser, même si celle-ci était cachée derrière une option expérimentale. C’est souvent le signe que Microsoft teste des fonctionnalités qui ne sont pas sûres de rester.

On a donc plus de chance d’y croire cette fois-ci, bien que le journal des modifications précise que ce nouveau panneau n’est pas disponible à tous les membres du programme Insider : l’équipe de Windows prévoit de surveiller les retours des testeurs avant de la déployer à tous les développeurs.

