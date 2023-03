Transformer du 360p en 1080p : ce sera aussi possible sur Microsoft Edge

Après Nvidia et bientôt Intel, c'est au tour de Microsoft d'annoncer sa propre technologie d'amélioration de la qualité des vidéos web sur son navigateur Edge. Une technologie plus accessible que ses concurrents, mais moins polyvalente.

C’est la troisième technologie de ce genre en moins d’un mois. Samedi 4 mars, Microsoft a annoncé la sortie d’un nouvel outil pour une version test de son navigateur web Edge : le Video Super Resolution (ou VSR). Cette fonctionnalité est censée utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des vidéos web en temps réel. Une technologie identique à celle lancée par Nvidia fin février. Ce VSR s’attaque à un problème récurrent, selon le site web de Microsoft : « Une vidéo sur trois est lue à 480p ou à une résolution inférieure dans Microsoft Edge aujourd’hui ».

Une option aux conditions très strictes

Concrètement, le Video Super Resolution du navigateur Edge doit augmenter la définition de la vidéo lue, même si celle-ci n’est disponible qu’en 360p sur YouTube par exemple. L’algorithme va notamment améliorer la visibilité des textes tout en retirant les artéfacts provoqués par la compression imposée par les plateformes sur lesquelles elles sont mises en ligne.

Une technologie d’intelligence artificielle semblable au DLSS disponible dans les jeux vidéo, utilisant les capacités de calculs des cartes graphiques récentes pour « deviner » les pixels manquants. Pour pouvoir utiliser le VSR d’Edge, il faudra donc être équipé d’un GPU récent : soit une Nvidia RTX des séries 20, 30 ou 40, soit une AMD RX des séries 5700-7800. L’ordinateur doit également être branché sur secteur pour y avoir accès.

Microsoft Edge Video Super Resolution NVIDIA (RTX 20 Series and newer)

AMD (RX5700 and newer)https://t.co/dYor1Jlfzw pic.twitter.com/L75g7QQ44s — HXL (@9550pro) March 4, 2023

Autres conditions : la définition de la vidéo doit être plus basse que 720p, mais plus grande que 192 pixels en hauteur ou en largeur. Par ailleurs, cela ne sera possible que sur des vidéos qui ne sont pas soumises à des DRM et ne pourra de ce fait pas être appliqué sur Netflix ou Disney+ par exemple.

Les VSR concurrents ont aussi leurs limites

Des restrictions nombreuses qui sont absentes sur d’autres technologies de Video Super Resolution disponibles aujourd’hui. Nvidia a ouvert le bal des IA d’amélioration de résolution de vidéo web cette année avec son RVSR, sorti fin février, qui fonctionne autant sur YouTube que Netflix. En revanche, les conditions pour y accéder sont plus limitées : utiliser un GPU Nvidia RTX de séries 30 ou 40 et un navigateur basé sur Chromium (comme Chrome ou Edge) en version 110 ou plus.

Intel propose également un outil similaire depuis quelques jours, bien que non officiel. En plus d’être accessible pour les cartes graphiques de sa gamme ARC, ce VSR est aussi disponible des GPU intégrés à ses processeurs, à partir de la 10e génération (Comet Lake, sortie en 2019). Une technologie testable sur Chrome 109.

Enfin, le navigateur Opera propose également du VSR avec son mode Lucid depuis fin 2022, sans nécessiter de carte graphique précise.

Une technologie encore expérimentale

L’usage d’algorithme de Video Super Resolution est donc restreint à un petit groupe d’internautes. Pour le moment, le VSR d’Edge n’est d’ailleurs accessible qu’à 50 % des utilisateurs de la version Canary du navigateur.

Un signe que cette technologie est encore balbutiante. Notre récent test du Nvidia RVSR l’a d’ailleurs illustré, puisque l’algorithme a échoué à améliorer la qualité des vidéos de façon notable sur la durée, tout en accentuant les artéfacts de compression.

En attendant, vous pouvez tester le VSR d’Edge en activant manuellement l’option via la page d’option expérimentale Flags (edge://flags/#edge-video-super-resolution). Une fois activée, il faudra cliquer sur l’icône « HD » apparue la barre d’adresse pour activer ou désactiver l’amélioration de la vidéo.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).