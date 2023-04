Blocage au Royaume-Uni : Microsoft passe à l’offensive, ses concurrents le défendent

Après le blocage du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft au Royaume-Uni, différents acteurs de l'industrie réagissent. Plusieurs concurrents dans le cloud gaming soutiennent Microsoft, qui semblent se montrer prêts au combat avec le gouvernement britannique.

L’annonce du blocage par l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni concernant le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a eu l’effet d’un véritable choc chez tous les concernés. Il faut dire que la presse et les analystes pressentaient plutôt une validation du projet de l’autre côté de la manche.

Au-delà de la première réaction de Microsoft et d’Activision d’annoncer faire appel de la décision, ce sont bien les concurrents de Microsoft qui ont réagi à la décision… pour soutenir le géant de la tech.

Cela peut paraître ironique de voir des concurrents de Microsoft soutenir Microsoft contre une décision d’une autorité censée protéger la concurrence, et pourtant, c’est bien ce qu’il s’est produit.

GeForce NOW and other cloud gaming providers stand to gain an even deeper catalog of games if Microsoft’s acquisition of Activision is completed.

We see this as a benefit to cloud gaming and hope for a positive resolution.

— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 27, 2023