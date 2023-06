Activision Microsoft : un juge américain bloque le rachat, le point sur la situation

Comme prévu, la FTC a obtenu d'un juge américain le blocage temporaire du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.

Nouvel épisode dans le feuilleton du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Après la décision de la FTC d’attaquer la firme de Redmond devant un tribunal fédéral, la suite logique est arrivée. Un juge a décidé dans la nuit du 13 au 14 juin d’un blocage temporaire du processus de rachat d’Activision Blizzard.

Il est désormais interdit pour Microsoft de forcer la validation de son rachat aux États-Unis et au Royaume-Uni. La firme ne peut donc plus avancer sans obtenir de victoire devant les tribunaux.

La bataille à venir

L’empressement de la FTC à porter l’affaire au tribunal fédéral plutôt que dans son tribunal administratif avait justement pour objectif d’empêcher Microsoft d’avancer sur son projet sans l’avis d’un juge. Depuis quelques jours, la rumeur d’une validation par Microsoft du rachat enflait, en particulier depuis que la firme a laissé planer l’idée d’un départ du Royaume-Uni.

L’injonction obtenue par la FTC est très temporaire. Elle ne tient que jusqu’à la décision par le juge du tribunal fédéral de Californie où Microsoft pourrait tout à fait obtenir le droit de valider son rachat. Pour la firme de Redmond, il y a même un précédent assez encourageant. En effet, la FTC a utilisé la même manœuvre pour faire bloquer le rachat de Within par Meta en 2022 avant de perdre le procès en février 2023. Le juge a alors autorisé Meta à valider son rachat. Le même scénario pourrait se reproduire avec Microsoft, le dossier de la FTC étant jugé plutôt faible à première vue par plusieurs experts du domaine.

Microsoft va devoir renégocier

Les premières audiences concernant cette affaire devraient avoir lieu dans les semaines à venir. Toutefois, entre la procédure d’appel au Royaume-Uni, qui semble tourner en la faveur de Microsoft, et cette nouvelle procédure aux États-Unis, Microsoft ne devrait pas être en mesure de clôturer son rachat avant la date du 18 juillet.

Cela signifie que Microsoft et Activision vont devoir renégocier. Si aucun nouveau contrat n’est signé par Microsoft et Activision avant cette date, le rachat sera annulé et Microsoft devra payer 3 milliards de dollars à son compagnon de route de 18 mois.

