Bungie, Sega, Nintendo, Crytek : Xbox a réfléchi à de nombreux rachats dans le jeu vidéo

Les documents du procès entre Microsoft et la FTC dévoilent à quel point la firme a les crocs quand il s'agit des rachats de studios et d'éditeurs de jeu vidéo. De nombreuses entreprises du secteur sont tombées dans son viseur.

Voilà un document très précieux qui n’aurait jamais du voir la lumière du jour. Le procès entre la FTC et Microsoft a dévoilé à travers ses preuves un nouveau document confidentiel de la firme de Redmond. C’est aussi dans ces circonstances que l’on a pu en apprendre plus sur l’avenir de Windows.

Il s’agit d’un échange de mail de mai 2021 que Frandroid a pu consulter et dans laquelle Microsoft passe en revue des candidats potentielle pour un rachat. On y découvre une très longue liste et quelques favoris pour une acquisition.

Sega, Bungie, IO Interactive dans la shortlist

Dans la liste finale de Microsoft, on ne trouve plus que 8 acteurs du jeu vidéo. Les noms sont connus, Supergiant Games à qui l’on doit Hades, Niantic les développeurs de Pokémon Go, ou encore Bungie, les créateurs de Halo et Destiny. Ce mail datant de 2021, il ne prend, en effet, pas en compte le rachat de Bungie par PlayStation annoncé en 2022.

Le plus intéressant est la présence de IO Interactive dans la liste. Ce sont les développeurs de la série Hitman et le document révèle qu’ils travaillent sur « Project Dragon », un jeu non dévoilé pour le compte de Xbox avec contrat d’édition Xbox Game Studio Publishing.

Mais ce qui a vraiment fait tourner les têtes, c’est l’étude d’un rachat de Sega. Les deux entreprises ont toujours été très proches et certains considèrent la Xbox 360 comme un successeur spirituel de la Dreamcast. Un rachat de Sega par Microsoft fait l’objet de rumeurs récurrentes et ce document prouve que la firme y a sérieusement songé.

Dans un autre courrier signé de Phil Spencer et daté du 10 novembre 2020, on apprend que le rachat de Sega pourrait permettre une belle expansion de la part de Microsoft au Japon, mais aussi en Europe où Sega propose de nombreux jeux populaires sur PC. Le mail indique comme prochaine étape du plan une réunion avec la direction de Sega Sammy en vue d’une discussion pour un éventuel rachat.

Visiblement, le projet n’a jamais abouti, et la raison est peut-être l’implication de Sega Sammy dans les casinos et jeux d’argent au Japon. Une activité qui n’intéresse pas Microsoft et que la firme liste même comme une source potentielle de problèmes.

Il faut noter que le 1er février 2021, soit quelques semaines après le mail de Phil Spencer, Sega Sammy annonce une restructuration pour diviser son activité en deux parties distinctes, mais d’égal importance, le jeu vidéo d’un côté et le casino de l’autre. Une restructuration qui féliciterait le rachat de la branche jeu vidéo par un acteur externe.

Plus de 100 entreprises dans le viseur

Au début du processus, Microsoft a brassé très large en listant tous les acteurs de l’industrie qui ont lancé un jeu sur PC, console ou mobile et sont arrivé dans le top 100 sur Steam ou le top 250 sur Xbox. La liste est donc très longue et contient à la fois des éditeurs et beaucoup de studios de développement.

Ici on parle des studios de jeux pour PC ou console, mais Microsoft dresse aussi une liste de 76 entreprises candidates pour des rachats dans le secteur du mobile. On y trouve cette fois des spécialistes du jeu mobile comme Zynga ou DeNA, mais aussi des gros poissons comme Nintendo. Ce ne serait pas la première fois de son histoire que Microsoft tente un rachat de Nintendo. De ces plus 1000 cibles potentielles, Microsoft a filtré les acteurs les moins intéressants ou dont le rachat était impossible.

Au fil des étapes du processus, certains candidats ont tout de même été retenus et il faut les citer. On retrouve Paradox Interactive (Crusader Kings III), Larian Studios (Divinity, Baldur’s Gate 3), Playdead (Limbo), Remedy Entertainment (Alan Wake, Control), People Can Fly (Outriders) ou encore Crytek (Crysis).

Aucun de ces studios n’a évidemment été racheté, mais il faut noter que la plupart ont fini par signer un contrat autour d’un lancement dans le Xbox Game Pass de leurs jeux. Ces contrats sont aussi sans doute un moyen pour Microsoft de tester la température.

