La mauvaise idée de Microsoft pour imposer Bing face à Google

Microsoft continue de promouvoir agressivement ses propres services aux utilisateurs de Google Chrome. Dernière technique en date : l'affichage de notifications Bing par-dessus les applications en plein écran. Suite à la gronde générale, Microsoft a dû prendre des mesures.

On le sait depuis au moins 15 ans : Microsoft a VRAIMENT envie que vous utilisiez ses propres outils sur Windows, à défaut de mettre à jour votre machine vers la nouvelle version du système d’exploitation. L’OS a une fâcheuse tendance à suggérer son offre logiciel propre quand vous installez celle des concurrents. Et récemment, Microsoft serait très heureux que vous utilisiez Bing plutôt que Google pour faire vos recherches sur le web.

La semaine dernière, plusieurs utilisateurs de Chrome se sont ainsi plaints d’avoir reçu de nombreuses fenêtres pop up les incitant à changer leur moteur de recherche par défaut pour Bing. À la clé : des points Microsoft Rewards et une amélioration de l’expérience de recherche grâce à l’IA. Mais visiblement, cette notification s’affichait, peu importe les paramètres de l’utilisateur et notamment en superposition des applications plein écran comme les jeux ou le streaming. Suite à la gronde, Microsoft annonce « suspendre cette notification pendant qu’ils enquêtent ».

Une notification sournoise pour promouvoir Bing

Certains utilisateurs ont pu tracer l’origine de la notification au service BGAUpsell.EXE (« upsell » signifiant « inciter à la vente » en français) tournant en arrière-plan sur toutes les machines Windows 11 et 10. Plus flagrant encore, l’exécutable a pour attribut « IsEdgeUsedInLast48Hours » qui semble vérifier si le navigateur Microsoft Edge a été utilisé sur les machines dans les dernières 48 heures. Ce sont donc le navigateur et le moteur de recherche de Microsoft qui sont agressivement suggérés aux utilisateurs. Surtout que ces notifications ignorent totalement les paramètres de « concentration » censés prévenir tout dérangement de cette nature.

Microsoft n’en est évidemment pas à son coup d’essai : la semaine dernière, l’installeur de Google Chrome était signalé comme dangereux s’il avait été téléchargé depuis le navigateur Edge. Au début de l’année, la page de téléchargement du navigateur de Google, si consultée depuis celui de Microsoft, affichait des bannières dissuadant de sauter le pas. Globalement, de nombreuses notifications apparaissent alors pour empêcher autant que faire se peut que l’utilisateur décide d’aller vers son concurrent direct.

Si on salue les progrès de Microsoft Edge, aussi bien en termes de rapidité que de fonctionnalités, les incitations de la firme de Redmond à utiliser son propre navigateur noircissent le tableau.

