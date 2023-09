Plantages de Windows 11 : Intel était le fautif, voici comment résoudre le problème

De nombreux utilisateurs de Windows 11 ont vu s'afficher un écran bleu après la dernière mise à jour mensuelle de Windows 11. Après enquête, les processeurs Intel en seraient bien la cause, des mises à jour de BIOS sont imminentes pour de nombreuses cartes mères.

MSI a été innocenté, c’est bien Intel et le microcode de ses processeurs qui sont à l’origine des écrans bleus provoqués par une mise à jour Windows 11. Le 24 août dernier, de nombreux utilisateurs (dont certains de la rédaction de Frandroid) ont eu la mauvaise surprise de voir s’afficher un écran bleu après la mise à jour KB5029351 de Windows 11. L’erreur affichait alors UNSUPPORTED_PROCESSOR et ne semblait toucher que les possesseurs de cartes mères MSI. Cette thèse a ensuite été réfutée après l’apparition du fameux Blue Screen of Death (BSOD) auprès des possesseurs de cartes mères Gigabyte et ASUS. Après enquête de la part de Microsoft et d’Intel, c’est bien ce dernier qui est fautif.

Le microcode d’Intel déjà mis à jour

Microsoft l’avait laissé entendre dans sa section « Problèmes connus » sur son site de support : l’erreur n’est pas due à sa propre mise à jour, mais bien à une certaine gamme de processeurs Intel. Le fabricant de processeurs a donc confirmé les suspicions en indiquant une faille dans le microcode de certains processeurs de 13ème génération qui a très vite été corrigée via une mise à jour de firmware envoyée aux fabricants de cartes mères.

MSI, premier accusé dans l’affaire, a été le premier constructeur à proposer une mise à jour du bios pour les séries 600 et 700. Si vous possédez un processeur Intel touché, on vous conseille de vous rendre sur la page de votre modèle de carte mère pour effectuer la mise à jour. Gigabyte et Asus ne tarderont pas à proposer les leurs.

