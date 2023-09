Windows 11 : cette simple astuce rend l’explorateur de fichiers beaucoup plus rapide

De l'aveu même de ses ingénieurs, Windows 11 n'est pas un logiciel parfait. Un bug identifié par une utilisatrice permet de rendre l'explorateur de fichiers beaucoup plus réactif. Une simple astuce pour booster les performances.

Habituellement, un bug est quelque chose de plutôt négatif pour votre machine. En rencontrer un signifie souvent être bloqué dans son travail ou être interrompu dans une session de jeu. Cette fois, c’est un bug qui augmente les performances du PC de façon très simple et très visible.

Des temps de chargement instantanés

L’utilisatrice Vivy sur X (anciennement Twitter) a publié une courte vidéo faisant la démonstration de ce bug. En faisant un aller-retour avec le mode plein écran de l’explorateur de fichier (raccourci F11), le temps de réponse du logiciel devient instantané. La démonstration est faite sur une version Canary de Windows 11, mais Frandroid a pu confirmer la présence du même « bug » sur la version stable du système.

Une fois le bug exploité, l’explorateur de fichier permet de naviguer dans l’arborescence de son stockage de façon quasi instantané. Le logiciel devient beaucoup plus réactif. Nous avons pu vérifier les performances sur des dossiers remplis par beaucoup de fichiers et le temps d’accès était beaucoup plus court qu’habituellement.

Il s’agit d’un bug, car le comportement de l’explorateur dans ce scénario n’est pas prévu par Microsoft. D’ailleurs Vivy note que la barre de navigation peut être cassée.

De nombreux utilisateurs se plaignent des performances de l’explorateur de fichiers depuis plusieurs versions de Windows. Espérons que la découverte de ce bug permettra de mettre l’accent sur une amélioration des performances du logiciel dans une future mise à jour. Cette fois sans bug.

