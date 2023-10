Xbox a dévoilé la liste des nouveaux jeux ajoutés au Game Pass en octobre 2023 et qui seront disponibles sans surcoût pour les abonnés du service, sur console Series X et Series S, PC et en cloud gaming.

Ça y est, on connait la liste officielle des jeux ajoutés au Xbox Game Pass pour ce mois d’octobre 2023. Les personnes abonnées au service pourront ainsi en profiter sur leurs consoles de jeux Xbox Series X ou Series S, sur PC et en cloud gaming. Six nouveaux titres font ainsi leur apparition dans le catalogue ; dès aujourd’hui pour certains, dans le courant du mois pour les autres.



Les jeux ajoutés au catalogue en octobre 2023 dans le Game Pass

Gotham Knights — 3 octobre (Cloud, PC, consoles) ;

— 3 octobre (Cloud, PC, consoles) ; The Lamplighter’s League — 3 octobre (Cloud, PC, consoles) ;

— 3 octobre (Cloud, PC, consoles) ; Warhammer 40,000: Darktide — 4 octobre (Cloud, PC, consoles) ;

— 4 octobre (Cloud, PC, consoles) ; Forza Motorsport — 10 octobre (Cloud, PC, consoles) ;

— 10 octobre (Cloud, PC, consoles) ; From Space — 12 octobre (Cloud, PC, consoles) ;

— 12 octobre (Cloud, PC, consoles) ; Like A Dragon : Ishin ! — 17 octobre (Cloud, PC, consoles).

Gotham Knights est un RPG d’action qui vous plonge dans un Gotham City où Batman est annoncé comme mort. Vous incarnerez ainsi Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin pour protéger la ville et résoudre le mystère de la disparition de la plus célèbre des chauves-souris. On retiendra aussi évidemment l’arrivée du jeu Warhammer dérivé de la célèbre franchise ou celle de Forza Motorsport où vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie pour piloter « plus de 500 voitures réelles, dont des voitures de course modernes ».

Notez aussi l’arrivée de Like A Dragon : Ishin ! pour les amateurs et amatrices de samouraïs et d’histoires de vengeance.

Les jeux qui quittent le Game Pass en octobre

Comme toujours, certains jeux vont, pour leur part, quitter le Game Pass durant ce mois d’octobre.