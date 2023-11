Pour le Black Friday, la Microsoft Surface Pro 9 tombe à un prix jamais vu (- 37 %)

Pourquoi choisir entre un PC et une tablette quand la Surface Pro 9 fait les deux ? L'appareil hybride de Microsoft profite d'une baisse de prix de 580 euros pour le Black Friday.

Dans la grande famille des produits Microsoft Surface, la Surface Pro 9 est sans aucun doute le porte-étendard. Un produit aux finitions luxueuses et aux fonctionnalités innovantes qui affiche logiquement un prix en conséquence… Sauf à l’occasion du Black Friday.

Pendant quelques jours seulement, la Fnac fait chuter le prix de la Microsoft Pro 9 à 999 euros seulement. Mieux, elle est incluse dans un pack contenant le clavier et le stylet officiels de Microsoft.

Windows 11 du bout des doigts

La Surface Pro 9 de Microsoft est un appareil parfaitement hybride, à mi-chemin entre une tablette et un PC portable. Son magnifique écran de 13 pouces (120 Hz) au format 3:2 est tactile, permettant d’utiliser Windows 11 du bout des doigts, ou de la pointe du stylet. La charnière dorsale est particulièrement réussie, puisqu’elle permet à la Surface Pro 9 de tenir à la verticale, avec des angles différents.

Il suffit de brancher le clavier Microsoft (inclus dans le pack Fnac) à la Surface Pro 9 pour la transformer en un véritable ordinateur portable. Il offre une frappe confortable et intègre un pavé tactile vous évitant d’avoir à utiliser une souris.

Ce même clavier, replié, est aussi utilisé pour protéger l’écran de la Surface Pro 9. Il loge également le stylet tactile dans un petit réceptacle, qui fait aussi office de chargeur. En bref, tout est pensé pour que vous puissiez l’emmener partout avec vous.

La puissance d’un PC dans un format tablette

La Microsoft Surface Pro 9 en promotion à l’occasion du Black Friday est équipée d’un processeur Intel Core i5 de 12ᵉ génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Une configuration très polyvalente, puisqu’elle permet aussi bien de se divertir sur le web que de travailler sur des logiciels de bureautique.

Surtout, Microsoft est parvenu à rendre sa Surface Pro 9 silencieuse, même lors de l’exécution de tâches gourmandes. Les ventilateurs sont discrets et la chauffe est limitée. Le constructeur a particulièrement soigné la gestion thermique de son appareil.

Côté autonomie, la Surface Pro 9 est conçue pour encaisser une longue journée de travail en y soustrayant les pauses-café, soit de 6 à 8 heures selon l’utilisation. Deux ports USB-C Thunderbolt 4 habillent une tranche de l’appareil. Une autre est équipée du port Surface Connect, pour recharger l’appareil à la vitesse de 65 watts.

37 % de remise sur la Microsoft Surface Pro 9

Produit star de Microsoft, la Surface Pro 9 est également le plus onéreux de la gamme… Sauf lors du Black Friday. Avec une remise de 37 %, l’ordinateur deux-en-un de Microsoft atteint son prix le plus bas à la Fnac.

Comptez 999 euros pour la Microsoft Surface Pro 9 dans un pack comprenant le clavier et stylet officiels. Un nouveau tarif bien loin des 1 579 euros demandés il y a encore quelques jours.