La fin du support physique n'est pas pour tout de suite selon Phil Spencer, qui assure dans une interview ne pas abandonner les jeux sous forme de disque. Mais jusqu'à quand ?

Microsoft est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines après de nombreuses rumeurs confirmées lors d’un podcast officiel où les pontes de la firme ont évoqué la stratégie de Xbox pour le temps à venir.

Si on sait désormais que quatre jeux des Xbox Game Studios seront portés sur les consoles concurrentes, PS5 et Nintendo Switch, des zones d’ombres subsistent sur des sujets plus profonds qui touchent l’industrie dans son ensemble. Et notamment l’avenir du support physique.

Xbox ne passera pas au « tout numérique » (pour le moment)

Interrogé par le journaliste Stephen Totilo au sein de sa newsletter Game File (via PCGamer), Phil Spencer a voulu préciser la position de Xbox sur le support, ou non, des jeux physiques. Après tout, le président de Microsoft Gaming a voulu rassurer les joueurs lors du podcast sur la préservation et la rétrocompatibilité des jeux Xbox.

Sur le sujet, Spencer assure « soutenir les supports physiques », mais pondère cependant en précisant que Xbox n’a « pas besoin de les promouvoir de manière disproportionnée par rapport à la demande des clients ». C’est l’usage qui va ainsi dicter l’offre et sur ce point, le constructeur « se contente de suivre ce que font » les joueurs.

Pour Phil Spencer, « les consoles de jeu sont en quelque sorte devenues le dernier appareil électronique grand public doté d’un lecteur ». Ainsi, continuer à supporter les supports physiques aurait un coût non négligeable : « Et quand on pense aux rouages que l’on va mettre dans une console – et comme il y a moins de fournisseurs et moins d’acheteurs – le coût de lecteur a un impact ».

Il tente cependant de relativiser ses propos en affirmant que cette stratégie « ne repose pas sur le passage au tout numérique » et qu’il n’était pas question de « se débarrasser du physique ». On sent donc que Xbox pourrait à nouveau proposer le choix aux joueurs sur la prochaine génération de console, tout comme elle le fait depuis la Xbox Series S, mais à la manière d’une PS5 Slim avec lecteur amovible. On attend de voir.

L’arrivée de Call of Duty sur le Game Pass

Le podcast de la semaine dernière a aussi été l’occasion pour Xbox d’annoncer l’arrivée du premier jeu Activision Blizzard sur le Game Pass, Diablo IV (pour le 28 mars).

Mais tous les yeux sont rivés sur la franchise Call of Duty dont la disponibilité sur le service se fait attendre. S’agissant d’une série de près de 40 jeux (tous supports confondus), Xbox semble prendre son temps pour faire les choses bien. « Nous nous occupons du travail de fond pour qu’ils soient disponibles simultanément sur PC et sur console », assure Phil Spencer.

S’agissant de jeux à la forte dimension multijoueur, on imagine que la firme se concentre sur les infrastructures serveur des titres encore très joués, mais aussi l’implémentation du crossplay entre Xbox et PC. On ne parierait cependant pas sur la possibilité pour les joueurs Game Pass de jouer avec ceux présents sur Steam ou Battle.net.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !