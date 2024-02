Ce que Xbox cache encore sur sa stratégie

Si Xbox a annoncé de nombreuses choses lors de son dernier podcast officiel, comme l'arrivée de plusieurs jeux sur les plateformes concurrentes ainsi que les derniers chiffres du Xbox Game Pass, le constructeur a soigneusement évité plusieurs sujets importants.

Après des semaines de rumeurs et de fuites, Microsoft a enfin dévoilé ses plans pour le futur de Xbox, qu’il s’agisse de ses jeux, de sa console et, mais aussi de son abonnement Game Pass.

Il s’agit là d’un exercice de communication maitrisé, qui répond aux attentes des joueurs, médias et investisseurs, mais qui omet aussi certains détails de manière délibérée.

Ce que Xbox a annoncé lors du podcast

Faisons le point sur les différentes annonces de Xbox dans son podcast officiel, relayé sur son blog Xbox Wire et commenté de toutes parts dans les médias.

Quatre jeux édités par Microsoft et développés par des studios first-party (appartenant à Microsoft) seront disponibles sur les autres plateformes, à savoir la PlayStation 5 et la Nintendo Switch.

Starfield et le futur jeu Indiana Jones and the Great Circle resteront exclusifs à Xbox et PC

Tous les jeux first party Xbox ne seront pas multiplateforme.

Le Xbox Game Pass a 34 millions d’abonnés à travers les consoles Xbox, le PC et le Cloud

Les jeux Activision Blizzard arrivent dans le Game Pass, à commencer par Diablo IV le 28 mars prochain

Du nouveau matériel Xbox (console et manette) sera annoncé pour Noël, mais pas encore la prochaine génération

La prochaine console Xbox proposera « la plus grande avancée technique » pour une nouvelle génération

Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty ont ainsi évoqué ces différents sujets pour permettre aux différents observateurs de prendre le pouls de la stratégie de Xbox certaines de ses annonces auront leur temps de communication dédié au courant de l’année, notamment pendant le Xbox Showcase prévu en juin qui sera l’occasion d’annoncer de nouveaux jeux.

Mais il est vrai que Xbox a aussi volontairement survolé ou même évité certains de ces sujets

Ce que Xbox a volontairement omis

Si la présente annonce a eu l’effet d’un pétard mouillé, c’est principalement parce que celle-ci a fait l’objet de nombreuses fuites détaillant parfois avec précision les plans de Xbox. Et malgré les plus de 20 minutes de podcast, deux sujets restent encore en suspend.

La liste des quatre jeux arrivant sur PS5 et Nintendo Switch

Contre toute attente, Phil Spencer n’a pas précisé quels étaient les quatre jeux Xbox bientôt disponibles sur les plateformes concurrentes, à savoir la PS5 de Sony et la Nintendo Switch. Le président de Microsoft Gaming n’a pas souhaité en révéler la liste pour laisser les développeurs de ces jeux les annoncer à leur manière. Mais ces annonces ne sont « pas si lointaines » selon Phil Spencer.

Cependant, on sait que ces jeux sont sortis il y a plus d’un an sur Xbox et PC, deux d’entre eux sont des jeux service ayant réuni une communauté autour d’eux, les premiers opus d’une franchise en pleine expansion. Les deux autres jeux sont de plus petite envergure et n’ont, selon Phil Spencer, « pas été conçus comme des exclusivités ».

En réalité, les récentes indiscrétions émanant de plusieurs sources ont quasiment confirmé la liste de ses quatre jeux, qui seraient donc Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded. Mais il faudra attendre les annonces officielles des différents studios concernés pour en avoir le cœur net.

L’avenir du support physique sur Xbox

L’un des derniers segments du podcast concernant la préservation des jeux et la rétrocompatibilité, cheval de bataille du constructeur depuis l’annonce de la Xbox One il y a plus de 10 ans. Phil Spencer a déclaré vouloir s’inspirer de Windows afin d’essayer de rendre compatible un maximum d’anciens jeux Xbox sur les prochaines consoles de Microsoft.

Il évoque notamment le « respect » de Xbox quant à l’investissement des joueurs, aussi bien financier, mais aussi en termes de temps passé sur des titres sortis sur les anciennes générations. Mais le président de Microsoft Gaming omet de parler du sujet brulant de ces derniers mois : le sort du support physique sur console.

Alors que les premières fuites concernant le refresh à venir de la Xbox Series X mentionnaient l’absence de lecteur blu-ray, on est en droit de se demander quel avenir est réservé par Microsoft aux jeux physiques. Récemment, Microsoft a licencié en masse au sein de sa division liée à la commercialisation physique des jeux Xbox alors qu’il a été confirmé que Senua’s Saga: Hellblade II n’aura pas de version disque en vente.

Si l’avenir du jeu vidéo est dématérialisé, Phil Spencer assure vouloir « garder les services en ligne aussi longtemps que possible » pour permettre aux joueurs de continuer à jouer est « le fondement de ce que nous sommes chez Xbox ». On attend de voir Phil.