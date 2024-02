Windows 11 : Microsoft va attendre plusieurs mois avant d’ajouter le Wi-Fi 7

Microsoft annonce le support du Wi-Fi 7 dans Windows 11, mais la mise à jour ne devrait arriver qu'à la fin de l'année.

Une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a plusieurs semaines, la Wi-Fi Alliance a finalisé la nouvelle génération Wi-Fi 7 que l’on voit petit à petit débarquer dans des appareils compatibles, comme la nouvelle Freebox Ultra. C’est au tour de Microsoft d’annoncer le passage à Windows 11. Malheureusement il faudra se montrer patient.

Le Wi-Fi 7 arrive à la fin de l’année

Microsoft a publié la build 26063 dans le canal Canary du programme Windows Insider de Windows 11. La plus grosse nouveauté est l’arrivée du support du Wi-Fi 7. La firme promet que cette prise en charge va permettre un Wi-Fi jusqu’à 4x plus rapide que le Wi-Fi 6 ou 6x plus rapide que le Wi-Fi 5. La latence serait également extrêmement réduite.

Le support du Wi-Fi 7 passe par une prise en charge des trois bandes de fréquences de cette nouvelle génération, 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, mais aussi par le doublement de la bande à 6 GHz pour atteindre 320 MHz. C’est ce qui permet de promettre une bande passante multiplié par 2 en utilisant le 6 GHz. Le passage à une modulation 4096-QAM permet, toujours d’après Microsoft, d’améliorer la qualité vidéo en streaming.

La mise à jour est déjà disponible dans le programme Insider. Pour le grand public, il faudra attendre la mise à jour Windows 11 24H2, prévue pour la fin de l’année à la place de Windows 12.

Cela devrait laisser le temps aux différents constructeurs comme Asus, Dell, HP, Lenovo ou Acer de proposer des machines compatibles avec cette nouvelle génération de Wi-Fi.