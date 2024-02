L’application Xbox s’inspire de Steam avec sa nouvelle interface sur PC

L'application Xbox va bientôt proposer une nouvelle interface dans l'air du temps sur PC.

Doucement, mais sûrement, l’application Xbox s’améliore sur PC pour devenir un launcher plutôt solide au fil des années. Regroupant à la fois votre bibliothèque de jeux achetés sur le Microsoft Store, votre abonnement Game Pass, mais aussi toute l’offre Cloud Gaming.

Ce mois-ci, Microsoft déploie les game hubs auprès des membres Xbox Insiders, une toute nouvelle interface pour présenter les jeux sur son application PC, reprenant à la fois les fonctionnalités de l’interface Xbox sur console, mais aussi de Steam sur PC.

Xbox Game Hubs : des pages de jeu plus utiles

Actuellement, les pages de jeu sur l’application Xbox sur PC n’affichent que le strict minimum, à savoir la description, les différentes informations essentielles ainsi que quelques captures d’écran et vidéos. Ces pages deviennent désormais des game hubs, dans lesquels « vous pourrez suivre votre progression au fil du temps, découvrir les derniers contenus et modules complémentaires, vous connecter ou vous mesurer à vos amis, recevoir les dernières nouvelles des développeurs« .

Désormais, à la manière de Steam et d’autres launchers, les dernières actualités du jeu seront mises en avant sur la page. C’est le cas des DLC et autres contenus téléchargeables, qui seront bien mieux organisés dans cette nouvelle interface.

Toute votre activité liée au jeu en question sera davantage mise en avant dans ce gaming hub, comme votre temps passé en jeu, vos différents succès, mais le nombre de vos amis qui le possèdent. Vous pourrez d’ailleurs voir en un clin d’œil les amis qui sont en train de jouer afin de les rejoindre plus rapidement.

On retrouve aussi le très apprécié module basé sur le site HowLongToBeat, qui dans cette nouvelle version vous aidera « à comparer votre temps de jeu avec les données fournies par la communauté« . C’est aussi un bon moyen de choisir un jeu selon sa durée potentielle.

Enfin, une autre fonctionnalité appréciable est la mise en avant des actualités venant des développeurs, qui pourront enfin communiquer sur les dernières mises à jour de leur jeu au sein de l’application Xbox sur PC.

Cette nouvelle version de l’application Xbox est tout d’abord disponible pour les membres Insiders avant d’être déployée prochainement pour tous les utilisateurs Windows. Microsoft promet qu’il ne s’agit « que du début » avec d’autres mises à jour à venir « pour visualiser vos captures de jeux locales et parcourir d’autres jeux du même éditeur« .

On n’attend plus qu’une interface optimisée pour les consoles portables et ça sera parfait.