Écran Oled, puce Snapdragon : les nouveaux Surface de Microsoft seraient annoncés dés ce mois-ci

Microsoft serait sur le point d'annoncer deux nouvelles machines à la fin du mois de mars, un Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 qui vont être parmi les premières à intégrer la très attendue puce Snapdragon X Elite de Qualcomm.

On le sait depuis la toute fin de l’année dernière : Microsoft veut refondre en profondeur sa gamme d’appareils Surface, après une année 2023 plutôt décevante pour le constructeur, aussi bien commercialement que sur la réception des utilisateurs (dont Frandroid).

C’est le journaliste Zac Bowen de chez Windows Central, toujours très bien renseigné sur les projets de Microsoft, qui avait fait fuiter le projet il y a quelque mois et il surenchérit à présent avec de nouvelles informations.

Une date d’annonce imminente pour les nouveaux Surface

Selon les sources du journaliste, Microsoft prévoirait d’annoncer deux nouveaux produits de la gamme Surface le 21 mars prochain, le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. Ces deux appareils rivaliseraient avec l’iPad Pro et le MacBook Pro en termes de performance et d’efficacité énergétique. Les appareils d’Apple ayant encore une avance considérable en la matière, on attendra évidemment de voir pour le croire.

Comme évoqué lors de la précédente fuite, ces deux deux machines seront proposées en deux versions : une avec puce Intel Core Ultra et une autre avec la très attendue puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. Microsoft compte beaucoup sur cette seconde variante ARM pour offrir un gain d’envergure en termes de performance par watt, un domaine dans lequel les PC ont encore du mal à rattraper Apple.

Sans surprise, Microsoft va mettre l’emphase sur la dimension IA de ses nouveaux PC, qui arboreront tous une touche Windows Copilot ainsi qu’une puce NPU (Neural Processing Unit) comme quasiment toutes les nouvelles machines de cette année. Cette nouvelle gamme Surface devrait être le porte-étendard de toutes les nouvelles fonctionnalités IA de Windows IA attendues à partir du printemps prochain.

La Surface Pro passe à l’Oled

Si on ne connait pas encore les fiches techniques précises de ces deux machines, les informations de Windows Central évoquent une dalle Oled avec revêtement antireflet pour le Surface 10 Pro ainsi que le support des normes HDR (on imagine le Dolby Vision). La tablette-PC va aussi embarquer une toute nouvelle caméra frontale qui permettra d’utiliser tous les effets de l’AI Studio de Microsoft, avec une compatibilité Windows Hello pour la biométrique.

Le Surface Laptop 6 va bien accueillir une mise à jour plus profonde de son design, notamment sur son écran qui devrait proposer des bords bien plus fins, un nouveau touchpad haptique ainsi qu’une offre connectique plus riche. Si on s’en réfère aux précédentes informations glanées par Zac Bowen, celui-ci devrait être proposé en deux déclinaisons, 13,8 et 15 pouces.

Un lancement en deux temps pour la nouvelle gamme Surface

Microsoft prévoirait un double lancement pour sa nouvelle gamme Surface, à commencer par les modèles Intel qui devraient arriver en avril, suivi des modèles avec puces ARM en juin. Rien concernant les tarifs pour le moment, on vous donne donc rendez-vous le 21 mars pour l’annonce officielle de Microsoft.