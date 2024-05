L’Amazfit GTR 4 voit son prix chuter de plus de 30 % et devient le bon deal du côté des montres connectées

Élégante, efficace et endurante, l’Amazfit GTR 4 est une concurrente sérieuse sur le marché des montres connectées. D’autant plus qu’elle est proposée à un prix beaucoup plus abordable. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui puisqu’elle est affichée à 134,36 euros au lieu de 199,99 euros sur AliExpress.

Adopter une smartwatch est un cap important, d’autant plus que la plupart des montres connectées valent encore aujourd’hui leur pesant d’or. Alors, pourquoi ne pas opter pour une marque tout à fait respectable, mais abordable telle que Amazfit. Bourrées de capteurs et dotées d’une grande autonomie, les montres du constructeur chinois valent le détour, surtout quand leur prix baisse.

Les atouts de l’Amazfit GTR 4

Un écran OLED de 1,43 pouce

Un suivi santé et sport efficace

Une autonomie impressionnante

Au lieu de 199,99 euros habituellement, l’Amazfit GTR 4 est maintenant disponible en promotion à 134,36 euros sur AliExpress.

Une smartwatch élégante et agréable

À la fois sobre et robuste, l’Amazfit GTR 4 ne fait pas dans la subtilité. Cette montre orientée sport met l’accent sur ses fonctionnalités, plutôt que sur l’élégance et ça se voit. Son cadran en alliage d’aluminium léger, tout en rondeur avec des bords très fins, n’en reste pas moins plaisant, si on aime ce style. Quant à son bracelet, fortement inspiré de ce que fait Apple, est élégant, bien qu’il ne donne pas la même impression de robustesse.

Avec son écran OLED de 1,43 pouce, légèrement plus grand que sur le modèle précédent, la montre affiche une multitude d’informations qui sont parfaitement lisibles. Plus encore, l’écran assure même dans des conditions difficiles et très lumineuses. Les couleurs sont éclatantes et les notifications faciles à lire.

Simple, mais efficace

Côté suivi de santé, l’Amazfit GTR 4 va à l’essentiel. Pas de température corporelle ni d’électrocardiogramme ici, mais bien un suivi du sommeil, du stress ou encore de l’oxygène dans le sang. Elle intègre cependant un GPS multibande. Pour une smartwatch à ce prix-là, c’est plutôt impressionnant. De ce fait, sa navigation se montre précise même dans des environnements difficiles (forêt ou villes). Pour ce qui est du suivi des activités sportives, rien à redire, l’Amazfit GTR 4 relève parfaitement le défi.

Elle perd cependant quelques points au niveau des fonctionnalités de communication, avec un nombre d’options limité pour répondre aux notifications. La fonction de téléphonie n’est également pas très bonne sur l’Amazfit GTR 4. Mais elle se rattrape largement avec son autonomie qui dépasse les 7 jours avec le GPS multibande activé et atteint les 10 jours avec une utilisation « normale ».

