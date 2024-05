Xbox Game Pass : Hellblade 2 et le meilleur jeu vidéo français de 2023

Xbox vient d'annoncer les nouveaux jeux qui garniront son Game Pass jusqu'à la fin du mois, et un peu du mois de juin. Au programme, le très attendu Hellblade 2, les très originaux jeux de réflexion Chants of Sennaar et Humanity ou encore le soulslike Lords of the Fallen.

Nous glissons tout doucement vers la seconde moitié du mois de mai, c’est donc l’heure pour une nouvelle fournée de jeu sur l’offre Xbox Game Pass. Après un début de mois un peu calme (mais il y avait un jeu avec un petit chat, alors ça va), c’est pas moins de 12 de jeux qui rejoindront le catalogue jusqu’à début juin.

Les jeux ajoutés au catalogue fin mai sur le Game Pass

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui

(Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui Chants of Sennaar (Cloud, Console, et PC) – le 15 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 15 mai EA Sports NHL 24 (EA Play) (Cloud) – le 16 mai

(EA Play) (Cloud) – le 16 mai Immortals of Aveum (EA Play) (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 16 mai

(EA Play) (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 16 mai Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 21 mai

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 21 mai Hauntii (Cloud, Console, et PC) – le 23 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 23 mai Galacticare (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 23 mai

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 23 mai Moving Out 2 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 28 mai

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 28 mai Humanity (Cloud, Console, et PC) – le 30 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 30 mai Lords of the Fallen (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 30 mai

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 30 mai Firework (PC) – le 4 juin

(PC) – le 4 juin Rolling Hills (Cloud, Console, et PC) – le 4 juin

Dans la liste, on retrouve le très attendu Senua’s Saga: Hellblade II qui sera disponible dés sa sortie le 21 mai puisqu’il est édité par Xbox. Le jeu s’annonce comme un nouvel étalon graphique et vous plongera dans l’Islande Viking pour une aventure entre action et réflexion avec une emphase sur les troubles mentaux de son héroïne.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

On apprécie de voir ici Chants of Sennaar, jeu indépendant développé par le studio toulousain Rundisc et qui a remporté la récompense du jeu vidéo de l’année aux Pégases 2024. Dans ce jeu de réflexion, vous devez tout simplement déchiffrer une langue ancienne dans un univers inspiré par le mythe de la tour de Babel.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Dans le reste du catalogue, on peut aussi noter l’arrivée de Lords of the Fallen, le soulslike qui a récemment reçu une mise à jour d’envergure améliorant et corrigeant de nombreux aspects du jeu. Si vous êtes en recherche de réflexion, alors Humanity est tout simplement l’un des jeux de l’année, dans lequel vous contrôlez un Shiba qui contrôle lui-même des foules.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

N’hésitez pas à jeter un coup à chacun de ces jeux, à gros budget ou plus modestes, le Game Pass est fait pour ça !

Les jeux qui quittent le catalogue Game Pass le 31 mai 2024

Voici les jeux qui quitteront le service au 31 mai prochain. Comme d’habitude, si vous êtes abonnés Game Pass, alors il sera possible de vous les procurer avec une réduction pouvant aller jusqu’à 20%.

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Farworld Pioneers (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Pac-man Museum Plus (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Little Witch in the Woods (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Railway Empire II (Cloud, Console et PC)