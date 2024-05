Microsoft frappe fort avec cet outil de traduction en temps réel des vidéos sous Windows 11

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une fonction très pratique sur son navigateur Edge : la traduction et le sous-titrage automatique des vidéos, en temps réel. De quoi faire totalement tomber la barrière de la langue et d'avoir accès à une information encore plus large. Une fonction disponible sous Windows 11 grâce à l'intelligence artificielle.

Windows 11 s’améliore grandement avec toutes les nouveautés annoncées lors de la conférence Build 2024 de Microsoft. On peut citer l’arrivée de la fonction Recall qui devrait plaire à tout le monde (sauf à Elon Musk). Mais ce n’est pas tout, comme le relayent les journalistes américains de The Verge.

Une fonction de traduction bluffante

Microsoft prépare une mise à jour majeure de son navigateur Edge. Cette mise à jour devrait rendre son application bien plus attrayante qu’actuellement, grâce à l’intelligence artificielle. La nouvelle fonction va permettre de traduire, et de sous-titrer, en temps réel, une vidéo. Vous voulez regarder une vidéo en espagnol, mais ne comprenez rien ? Pas d’inquiétude, Microsoft va ajouter des sous-titres en français sous la vidéo.

Cela ne vous suffit pas ? Pas d’inquiétude, encore une fois, Microsoft est là pour vous. Edge va alors pouvoir traduire la vidéo en temps réel, en ajoutant une voix-off.

Il suffit de regarder la vidéo de démonstration ci-dessous pour s’apercevoir de la force de ce système. On y voit un utilisateur d’Edge, naviguer sur Linkedin. Il veut regarder une vidéo de Satya Nadela, qui parle anglais.

En un clic, une boîte de dialogue s’ouvre, et propose à l’utilisateur de choisir la langue vers laquelle il veut que la vidéo soit traduite. Il suffit ensuite de choisir si on veut qu’une voix off remplace celle du patron de Microsoft, ou si on veut se contenter des sous-titres. Il semble possible de pouvoir choisir les deux fonctions en même temps.

Le résultat, c’est Satya Nadella qui semble parler espagnol, grâce à la traduction en temps réel. Attention toutefois, on voit qu’il y a un léger décalage, et ce n’est pas une fonction d’imitation ou de deep fake. C’est simplement un outil très pratique qui devrait permettre de faciliter l’accès à l’information, quelle que soit la langue parlée.

Des limites à cette fonctionnalité

Quelques limites existent toutefois. Il est impossible de traduire n’importe quelle vidéo. En effet, il faut que celle-ci soit diffusée sur une plateforme compatible avec l’outil de Microsoft. La firme de Redmond annonce tout de même une large compatibilité : YouTube, Linkedin, Coursera, Reuters, Bloomberg et CNBC en précisant que d’autres sites seront ajoutés au fur et à mesure.

Pour le moment, la traduction en temps réel prend en charge cinq langues (anglais, espagnol, allemand, italien, hindou, russe) mais il y a fort à parier que d’autres seront ajoutées au fur et à mesure par Microsoft.

Il semblerait que cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur le cloud pour analyser et traduire la vidéo. Ce qui signifierait qu’elle serait compatible avec n’importe quel PC sous Windows 11. Dans le cas contraire, il faudrait acheter un PC certifié Copilot+, comme viennent d’annoncer de nombreux constructeurs, y compris Microsoft avec ses nouvelles Surface Laptop et Surface Pro.

Les PC Copilot+ sont, quant à eux, équipés d’une fonctionnalité baptisée Live captions, qui permet d’intégrer, sur n’importe quelle vidéo, des sous-titres en anglais, afin de traduire 44 langues.