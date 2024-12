Voici comment désactiver les publicités pour Black Ops 6 sur Windows 11

Microsoft continue de tester la publicité sur Windows 11. La dernière en date concerne le mastodonte Call of Duty : Black Ops 6. Heureusement, il existe un moyen pour la désactiver.

Entre les campagnes publicitaires poussant les utilisateurs à passer à Windows 11 et celles promouvant le dernier jeu d’Activision Blizzard, naviguer sur Windows peut devenir quelque peu envahissant. Repérées par Windows Latest, les dernières publicités de Microsoft peuvent heureusement être désactivées.

Des « notifications »

Contactés par Windows Latest, Microsoft a reconnu la mise en place de ces formes de publicités. « Ce sont des notifications donnant aux gens la possibilité d’acheter Black Ops 6 : Vault Edition sur le Microsoft Store ou de télécharger l’application Microsoft Defender », a déclaré un porte-parole de Microsoft au média.

Microsoft poursuit en précisant qu’ils apprécient offrir le choix à leurs clients et que ces « notifications » sont tout à fait paramétrables. Bien aimable.

Voici la marche à suivre pour désactiver les publicités sur Windows 11 comme celle pour Call of Duty : Black Ops 6.

Ouvrez l’application Paramètres de Windows 11. Sélectionnez Système. Sélectionnez Notifications. Faites défiler toute la page de pour voir apparaître en bas Paramètres supplémentaires. Désactivez « Obtenir des conseils et des suggestions lors de l’utilisation de Windows ».

Si l’envie de voir disparaître davantage de notifications se fait sentir, dans la section Paramètres supplémentaires, il est également possible de désactiver les options « Afficher l’expérience d’accueil de Windows après les mises à jour et lors de la connexion pour afficher les nouveautés et les suggestions » et « Suggérer des moyens de tirer le meilleur parti de Windows et de terminer la configuration de cet appareil ».