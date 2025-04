Sortez la loupe : voici les nouvelles icônes de la suite Microsoft Office

Sur Reddit, des utilisateurs ont partagé celles qui pourraient bientôt être les nouvelles icônes 3D de la suite Office. Pas encore officialisées par Microsoft, ces dernières proviennent d’un sondage actuellement réalisé par l’entreprise.

La suite Office est au centre de Microsoft 365 // Source : Microsoft

Microsoft est-il à l’oeuvre sur une nouvelle série d’icônes en 3D pour sa suite Office ? Visiblement, c’est le cas. Des utilisateurs de Reddit ont partagé un nouveau groupe d’icônes voué à la suite bureautique du géant de Redmond — dont le design n’a pas évolué depuis 2018.

En l’occurrence, ces nouvelles icônes ne viennent pas d’un obscure leaker, mais de Microsoft lui-même. On apprend en effet que la firme a envoyé par mail un sondage, agrémenté de ces icônes, à certains utilisateurs pour prendre la température sur ce potentiel changement pour Office.

Un look pas tout à fait inconnu…

Au premier abord, le changement ne saute pas vraiment aux yeux. Et pourtant, si les couleurs restent peu ou prou identiques, les lignes sont plus douces, les motifs ont été légèrement remaniés et surtout, l’impression de relief est bien là. Microsoft mise en effet ici sur le design en 3D qui a peu à peu posé ses valises sur Windows 11 et certaines applications de la firme, notamment au travers des emojis 3D lancés en 2023.

Voici les (probables) nouvelles icônes de Microsoft Office // Source : Microsoft via jbgski & Lethaltail sur Reddit

Ces nouvelles icônes pour Office, qui pourraient bien être adoptées telles quelles, s’intégreraient dans le nouveau langage esthétique « Fluent 2 » que Microsoft déploie actuellement — mais au compte-goutte — sur Windows 11 et ses différents services.

Source : Microsoft via jbgski & Lethaltail sur Reddit

Contactée par The Verge à propos de ces nouvelles icônes aperçues en ligne, la firme n’a toutefois pas souhaité donner de commentaires. Nous devrons donc nous montrer patients avant de savoir si ces dernières sont adoptées… ou recalées par la marque.