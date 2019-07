Alors qu’elle était déjà en retard face à sa rivale, la PS4, la Xbox One commence déjà à subir la fin de génération. Les ventes de consoles Xbox ont chuté de 10% sur le dernier trimestre 2019.

Après une génération PS3/Xbox 360 où sa console a dominé et n’a été rattrapée que sur le fil, Microsoft a connu un démarrage difficile avec la Xbox One. Kinect et connexion internet obligatoire n’ont pas plus aux joueurs, qui ont privilégié la PS4 se faisant.

Si cette erreur de communication a vite été rétablie, et que la Xbox One X est très clairement la console la plus puissante du marché, Microsoft n’a pas réussi à rattraper ce retard… et ne fera pas comme la PS3 en son temps, selon toute vraisemblance.

Les ventes de Xbox One chutent drastiquement

C’est ce que semble montrer le dernier rapport de vente de Microsoft sur le second trimestre 2019, repéré par VentureBeat. Celui-ci montre que la division jeu vidéo de l’entreprise a connu une baisse drastique de 10% sur la période, générant 233 millions de dollars de moins que sur la même période l’année dernière.

Ce déclin provient surtout du matériel, qui a connu une chute de 48% des ventes, soit presque moitié moins de consoles vendues comparativement à l’année dernière. La vente de jeu a également connu une petite perte de 3%, mais Microsoft indique qu’elle a été contrebalancée par l’augmentation des revenus liés aux abonnements type Xbox Game Pass.

La PS4 trotte gaiement

À titre de comparaison, la PS4 de Sony continue d’afficher une santé de fer. Les derniers chiffres de vente de Sony la mettaient à 96 millions de consoles vendues dans le monde, en chemin pour rattraper le carton surprise que fut la Nintendo Wii à 101 millions environ. Selon les dernières estimations de VGChartz, la Xbox One est elle à 44 millions d’unités vendues.

Cependant, il ne faut pas non plus oublier de mettre en perspective ce duel. Tout d’abord, la PS4 est un succès surprise, mais cela ne veut pas dire que la Xbox One s’est mal vendue, bien au contraire. De plus, Microsoft a changé de stratégie en cours de route, et mise désormais plutôt sur les services comme le Game Pass et une ouverture vers d’autres acteurs comme Nintendo.

Enfin, il s’agit ici d’une fin de génération, il n’est donc pas étonnant que les ventes de consoles régressent. Il sera donc surtout important d’observer cette nouvelle philosophie en lien avec la Xbox Scarlett, prochaine console du géant américain.