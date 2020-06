Microsoft Store sur Xbox : nos images et vidéos de la refonte moderne et fluide

Nous avons pu avoir un premier aperçu de l'application « Mercury », nom de code d'une refonte complète du Microsoft Store de la Xbox. Voici nos images et vidéos.

Il y a quelques jours une nouvelle application de Microsoft nommée « Mercury » apparaissait sur certaines Xbox One. D’après de premières sources, il s’agissait du nom de code d’une refonte complète du Microsoft Store intégré à la Xbox en préparation chez la firme. Le site Community est d’abord parvenu à publier des images de cette application. Nous avons également pu installer l’application et la tester de notre côté et nous vous livrons ici nos images et premières impressions.

À titre de comparaison, voici une capture d’écran du Microsoft Store de la Xbox tel qu’il est proposé aujourd’hui.

Une application conçue pour la Xbox

Si vous avez l’œil, vous noterez que nous avons fait tourner l’application sur un PC sous Windows 10. Pour autant, il faut garder à l’esprit que « Mercury » sous cette version n’a pas été pensée pour tourner sur un ordinateur, mais bien sur une Xbox, avec un contrôle à l’aide d’une manette. La boutique officielle des jeux Xbox sur PC reste l’application Xbox, toujours en beta et pensée pour accompagner le Xbox Game Pass sur PC.

Rappelons également qu’il s’agit d’une application en cours de développement, l’interface est donc susceptible d’évoluer et certaines parties de l’application n’étaient pas fonctionnelles.

Enfin une interface fluide et instinctive

La nouvelle interface proposée par l’application « Mercury » s’éloigne complètement de la philosophie actuelle du Microsoft Store, qui ressemblait beaucoup à celui qu’on le trouve sur Windows 10. La nouvelle version semble avoir été pensée pour bien mettre les jeux vidéo en avant, tout en restant très ergonomique et facilement navigable avec une manette. La première chose que l’on note est l’extrême fluidité de l’application, malgré l’utilisation d’animations et d’effets de lumières pour mettre en avant certains titres (Ori and the will of the wisps provoque une teinte violette)

La page principale réunit les jeux à la une, quelques catégories comme les meilleurs jeux gratuits du moment, les promotions en cours, ou encore un accès rapide au contenu du Xbox Game Pass. On a aussi le droit à un nouveau moteur de recherche qui va à l’essentiel : taper le nom du jeu recherché pour le trouver très rapidement. Les options pour filtrer les résultats de recherche ne sont pas encore intégrées à l’application.

Le moteur de recherche de #Mercury est plutôt efficace, mais on manque encore d'options de filtres (prévues, mais pas intégrées dans cette version) pic.twitter.com/SUMqKaZIVk — Cassim Ketfi (@NotCassim) June 4, 2020

Chaque catégorie de la page principale est organisée en ligne, plutôt qu’en grille. On y gagne en lisibilité, et Microsoft peut mieux afficher les informations pour chaque jeu, notamment son genre ou ses options d’achats.

Des jeux bien mis en avant

C’est aussi la présentation des jeux qui a eu le droit à une belle refonte. Désormais, passer le curseur sur le nom d’un jeu permet de rapidement déclencher une bande-annonce le présentant, ce qui n’est pas sans rappeler Netflix. Notez que Microsoft propose dans xCloud de commencer une partie chargée pendant la diffusion de la bande-annonce. La mise en avant de ces vidéos est donc peut-être un point de départ pour cette nouvelle boutique, avant une intégration plus profonde de xCloud.

Aucune bande-annonce ne se déclenche à l'ouverture de la fiche d'un jeu ! #Mercury pic.twitter.com/BTXPSxVZ2O — Cassim Ketfi (@NotCassim) June 4, 2020

En revanche, tout le monde sera soulagé d’apprendre qu’aucune bande-annonce ne se déclenche automatiquement en explorant la fiche d’un jeu vidéo ! Cette fonctionnalité causait énormément de ralentissement sur la version actuelle du Microsoft Store, et il fallait en réalité souvent attendre une bonne poignée de secondes avant de commencer à explorer les informations sur le jeu. Ce temps est révolu. Pour voir la bande-annonce, il faut désormais naviguer vers le haut à l’arrivée sur la fiche du jeu.

Aucune bande-annonce ne se déclenche ! // Source : Frandroid La présentation des différents packs est plus claire // Source : Frandroid

La plupart des gros titres vidéoludiques proposent aujourd’hui dès leur lancement plusieurs éditions, même en version dématérialisée, selon que l’on souhaite ou non des DLC avec le jeu. La nouvelle version du Microsoft Store permet de les comparer rapidement, et de comprendre les différences entre chaque édition. La présentation n’est pas encore parfaite, avec quelques textes tronqués, mais au moins on a une bonne visibilité des différentes options d’achats.

Microsoft doit encore officialiser cette refonte prometteuse

L’application est donc d’ores et déjà très prometteuse, mais elle n’a pas encore été officialisée par Microsoft. Le prochain événement Xbox 20/20 dédié à la Xbox Series X devrait avoir lieu durant le mois de juin, et pourrait porter sur les services de la console, mais aussi son interface. Ce serait l’occasion idéale d’annoncer une telle refonte du Microsoft Store.