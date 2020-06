Xbox Series X : le Xbox Store aurait le droit à une refonte 4K, nom de code « Mercury »

Microsoft plancherait sur une refonte du Microsoft Store intégré à ses consoles Xbox. La nouvelle boutique pourrait être présentée en juin.

S’il veut proposer une console particulièrement convaincante, Microsoft doit réussir chaque aspect de l’expérience utilisateur. L’un des points de friction récurant pour les joueurs sur Xbox est l’utilisation du Microsoft Store intégré à la console, qui permet de télécharger ou acheter de nouveaux jeux et gérer ses abonnements. Ce weekend, les membres du programme Xbox Insider, qui permet de télécharger les mises à jour en avance, ont pu découvrir une nouvelle application de Microsoft nommée « Mercury ». Malheureusement, son ouverture renvoie simplement vers un écran d’annonce « très bientôt, veuillez mettre à jour pour accéder aux dernières nouveautés ».

Si l’application en question apparait toujours sur le Microsoft Store, il est désormais impossible de l’installer sur une console. Malheureusement, la description ne nous en dit pas plus concernant l’identité de cette application, dont même le nom est un nom de code pour le moment.

Une boutique next-gen

Le site Windows Central a pu se renseigner sur le projet Mercury. Il s’agirait en réalité d’une refonte du Microsoft Store intégré à la console pour tirer parti au mieux des écrans 4K de plus en plus courant. L’application aurait été complètement réécrite et serait prévue pour la Xbox Series X tout comme la Xbox One actuelle. Ce n’est pas surprenant, Jason Ronald avait déjà promis que le nouveau système de la Xbox Series X serait proposé en mise à jour pour les anciennes Xbox.

Visuellement parlant, le nouveau Microsoft Store ne serait pas très différent de l’ancien pour le moment, mais pourrait dissimuler de nouvelles fonctions prévues pour le lancement de la console. Les changements esthétiques pourraient être développés avant l’arrivée de l’application en beta publique. Parmi les nouveautés, on pense qu’il serait possible de tester certains jeux en amont de leur téléchargement grâce au service de cloud gaming xCloud. Espérons surtout en finir avec les bandes-annonces obligatoires avant de pouvoir naviguer sur la fiche d’un jeu.

Microsoft devrait en dire plus sur Project Mercury lors de son événement Xbox 20/20 de juin. La firme devrait aussi y faire des annonces concernant le projet xCloud. On attend notamment l’arrivée de l’application Windows 10 en preview dont on avait déjà eu un aperçu, promise pour le courant de l’année 2020. Les nouveautés révélées lors de ce Xbox 20/20 devraient rapidement être proposées aux membres Xbox Insider.