Xbox : vous ne serez pas forcé d’utiliser Facebook Gaming pour streamer

Après l’annonce (presque) surprise de l’arrêt de Mixer le 22 juillet et surtout la bascule vers Facebook Gaming, Microsoft a tenu à rapidement éteindre les possibles incendies. Non, Facebook ne va pas commencer à phagocyter la Xbox pour devenir le seul partenaire.

C’est l’annonce de mariage la plus inattendue de l’été, mais il s’agirait visiblement plutôt d’une union libre. L’annonce, lundi, de la fermeture de Mixer par Microsoft et d’une rebascule du service ainsi que de ses stars achetées à prix d’or vers Facebook Gaming a fait l’effet d’une petite bombe. De quoi déclencher autant de stupéfaction que de colère chez certains utilisateurs.

Un pari pourtant gagnant-gagnant sur le papier après les déboires de Mixer qui n’a jamais réussi à prendre son envol. Facebook offre à la Xbox le service qui lui manque pour concurrencer Google Stadia-YouTube ou encore Amazon-Twitch sur le marché du streaming jeux vidéo. Et le réseau de Mark Zuckerberg récupère, lui, un soutien de poids — et la possible technologie de cloud gaming maison — dans un secteur où il peine encore à s’imposer comme un acteur de premier plan.

Seulement, cela ne se fait pas sans inquiétude auprès des fans qui voyaient déjà l’obligation de diffuser sur Facebook Gaming ou bien de laisser leurs données s’envoler dans les serveurs de la firme de Palo Alto.

Toute l’intelligentsia de Xbox n’a pas tardé à réagir pour éteindre les possibles incendies qui commençaient à prendre sur les réseaux sociaux. Premier pompier : Phil Spencer. Le patron de Xbox y est allé de son tweet pour rassurer les streamers et leur dire qu’ils auront toujours le choix de la plateforme de streaming utilisée depuis la Xbox. « Oui, nous tenons absolument à donner le choix aux joueurs de l’endroit où ils veulent streamer depuis la Xbox », a expliqué Phil Spencer. YouTube dispose notamment d’une application au sein de l’interface Xbox tout comme Twitch. Les stars maison devront, elles, diffuser sur Facebook Gaming après le 22 juillet.

Yes, we absolutely want to give gamers choice of where to stream from Xbox.

