Xbox One : Guide amélioré, design plus fluide et nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour d’août

Après avoir présenté sa future interface pour les Xbox One et Xbox Series X, le constructeur américain continue d’égrainer les nouveautés qui attendent les joueurs. La mise à jour d’août apporte des améliorations du Guide et davantage d’interactions entre utilisateurs.

La route qui mène à la Xbox Series X –et ses possibles acolytes—est encore longue et Xbox n’entend pas relâcher la pression ni laisser trop longtemps le devant de la scène vide. Entre les annonces concernant sa future console, les jeux, le Game Pass ou les évolutions de son environnement, Xbox multiplie les nouveautés.

Après avoir dévoilé sa future interface unifiée pour tous les supports (PC, console, mobile) et son Microsoft Store sur PC, la firme de Redmond distille ce mardi ses dernières mises à jour d’août. Parmi les nouveautés à attendre, on trouve notamment un nouveau Guide plus affiné et intuitif.

Le Guide devient encore plus complet et intuitif

Longtemps compliqué à comprendre et peu ergonomique, le Guide s’améliore de mois en mois pour devenir plus simple à utiliser. Plus épurée pour avoir toutes les informations en un coup d’œil, la page d’accueil du Guide met désormais mieux en évidence vos dernières activités, vos jeux et applications. Xbox a pensé aux nouveaux venus et l’interface s’enrichit de raccourcis mieux mis en évidence, mieux expliqués aussi. Les pages sont plus faciles à lire et des astuces d’utilisation font leur apparition.

La bonne nouvelle, c’est aussi la possibilité d’agencer le Guide selon vos besoins et vos envies. La liste de vos amis est plus importante que les paramètres ? Vous n’avez qu’à réorganiser les éléments.

Des icônes apparaissent également en bas de la page pour accéder plus rapidement aux notifications, au store, au Game Pass, à la recherche ou aux paramètres audio.

Des notifications plus claires

Une nouvelle boîte de réception fait, par ailleurs, son apparition au sein des notifications qui sont regroupées derrière l’icône en forme de cloche. Vous y retrouverez les alertes, les invitations ou les nouveaux messages. Cette boîte de réception se synchronisera avec votre application Xbox, la prochaine annoncée pour les prochaines semaines, ou sur votre PC. Et tous les changements seront pris en compte sur l’ensemble de vos applis Xbox.

Fini de se faire hurler dans les oreilles

Les groupes vocaux et chats disposent depuis juin d’un nouvel onglet pour communiquer plus aisément avec vos amis et contacts. La mise à jour d’août apporte l’aperçu des nouveaux messages. Vous allez aussi pouvoir ajuster le volume de chaque membre d’un groupe vocal pour éviter les gueulards et ceux que l’on n’entend pas assez.

Xbox redessine aussi doucement son interface pour basculer vers la prochaine. Les contenus des joueurs et des développeurs (captures d’écran, extraits vidéo, publications) sont mieux mis en valeur sur les blocs Jeu, Contacts et Communauté de l’Accueil. Les vidéos passent en lecture en automatique et les réactions, commentaires et nombres de partages s’affichent également sur chaque publication. Xbox facile aussi les interactions en ajoutant des raccourcis pour découvrir les contenus partagés par ses amis, des jeux en rapport avec ceux que vous aimez ou d’autres joueurs et joueuses.

Les pages Communauté réorganisées sur Xbox // Source : Microsoft Les contenus partagés sont mieux valorisés sur Xbox // Source : Microsoft

Le déploiement se déroulera dans les prochains jours.