Xbox One : Le nouveau Microsoft Store arrive en bêta

L'interface du Microsoft Store change sur Xbox pour une expérience plus rapide et plus raffinée. La bêta arrive dans quelques jours.

Connue un temps sous le nom de code « Mercury », la nouvelle interface du Microsoft Store sur Xbox arrive enfin officiellement et sera disponible en bêta à partir du 5 août pour certaines Xbox Insiders. « Plus qu’une simple mise à jour, il s’agit d’une refonte complète de l’expérience », précise Microsoft dans son billet de blog accompagnant l’annonce.

Plus rapide, plus simple

Comprenez par là qu’il ne s’agit pas seulement d’un changement esthétique, mais aussi d’une amélioration profonde du système afin de rendre l’interface plus rapide à l’usage. Ce nouveau Microsoft Store devrait donc être deux fois plus rapide que l’actuel et ainsi se lancer en moins de 2 secondes. Les pages se chargent également plus rapidement « que ce soit pour vérifier un prix ou regarder un trailer en HD ».

Par ailleurs, les éléments sont mieux agencés afin de rendre la navigation plus agréable et plus accessible au premier coup d’œil. Votre abonnement Game Pass ? Les DLC en promotion de votre titre préféré ? Un trailer ? Les jeux auxquels vos amis jouent actuellement ? Toutes ces informations sont désormais accessibles bien plus rapidement qu’auparavant.

Tout le système de navigation a été repensé avec des menus en colonne, des filtres de recherche, une nouvelle liste de souhaits, un système de panier accessible avant et pendant l’achat, etc.

Avec cette nouvelle interface, il devient également essentiel de s’identifier avec un compte pour accéder au contenu afin de gérer le contrôle parental au besoin et cacher le contenu qui ne serait pas approprié aux plus jeunes.

Uniquement pour les Insiders

Les Xbox Insiders commenceront à avoir accès à la bêta de cette nouvelle interface à partir du 5 août. Pour y avoir accès, il faut donc tout d’abord s’inscrire au programme Insider. Mais attention : seuls quelques heureux élus seront sélectionnés pour participer à cette bêta et vous ne serez donc pas automatiquement éligible.

Par ailleurs, rappelons qu’il s’agit d’une bêta et qu’elle peut donc comporter certains bugs.

