Xbox Series X : la future interface utilisateur se dévoile en vidéo

Dans une vidéo publiée ce mercredi, Microsoft a dévoilé la prochaine interface de ses consoles Xbox, dont la future Xbox Series X. On y découvre une expérience multi-support, plus fluide et rapide.

La Xbox Series X continue de glisser quelques informations sur son futur. Ce mercredi, c’est une vidéo sur la prochaine expérience utilisateur qui a été publiée. Si la nouvelle interface dévoilée accompagnera le lancement de la console next-gen, elle sera généralisée à l’ensemble de l’univers Xbox

Pour concevoir cette interface, Microsoft explique avoir « accordé une extrême attention aux détails », avec un mot d’ordre : il faut que ce soit simple, rapide et accueillant. On découvre ainsi un accueil plus épuré et aéré, qui se veut le centre névralgique de toutes les expériences qui seront proposées. « Nous sommes en train de concevoir un ensemble d’expériences unique, pensé pour la nouvelle génération du jeu vidéo, » explique Chris Novak, responsable de la recherche et du design de la Xbox. « Un écosystème complet à la croisée des chemins entre appareils et jeux, qui vous permettra de vous amuser où vous le souhaitez. »

Car l’interface sera la même sur console, PC comme mobile afin de pouvoir gérer les jeux à tout moment, communiquer avec ses amis à chaque instant. Microsoft a clairement exprimé son intention d’unifier non seulement l’expérience, mais aussi les interactions. Une expérience qui doit permettre de passer aisément d’un support à l’autre sans l’obstacle d’un changement de configuration à prendre en compte, l’esprit « Cloud gaming » et la perspective du futur service xCloud étant plus qu’évidents dans la réflexion maison.

Une interface plus épurée et unifiée

On y retrouve ainsi les éléments habituels : la page d’accueil avec les jeux possédés, le statut d’abonnement (Xbox Live, Game Pass, Game Pass Ultimate), la partie sociale et le Xbox Store. Le profil joueur pourra être également mieux personnalisé et lisible.

La police de caractère a également été modifiée pour être plus lisible et les images sont mieux mises en valeur. L’ensemble fait plus raffiné et moins tassé, notamment pour le store qui a, lui aussi, été repensé et déjà annoncé. Chaque partie du menu et des fonctionnalités paraît sauter plus aisément aux yeux pour se diriger rapidement.

La future interface Xbox que l’on retrouve aussi sur PC et mobile Le profil joueur sur la future interface Xbox-PC-mobile // Source : Xbox

L’accent a été mis sur la rapidité de lancement du menu. La page d’accueil se chargera deux fois plus vite qu’actuellement. Passer d’un jeu à l’autre sera 30 % plus rapide, annonce Xbox dans sa vidéo. Tout cela sera rendu possible sur la Xbox Series X notamment grâce à la Xbox Velocity Architecture et à la technologie Quick Resume qui permet aux jeux de se lancer plus rapidement. Et pour accélérer le tout, il sera possible de donner la consigne de télécharger un jeu depuis sa console, son PC ou son smartphone. Grâce à toutes ces améliorations, la consommation de mémoire devrait être 40 % inférieure. Le but de ces avancées est de faire en sorte que le tableau de bord de la Xbox ou de l’interface PC limite la consommation de ressources, le futur nerf de la guerre des prochaines consoles qui veulent focaliser toute leur puissance sur les jeux.

Une application repensée pour tous les instants

L’application n’a également pas été oubliée et se présente même comme partie intégrante de l’expérience. Jusqu’à présent, deux applis coexistent : l’appli Xbox et l’appli Xbox Game Pass. Microsoft a indiqué travailler sur une nouvelle appli Xbox qui devrait probablement regrouper le tout, ainsi que xCloud qui disposait jusque-là de sa propre appli beta. « Il est important pour nous de vous permettre d’inclure votre téléphone dans vos interactions sociales sur Xbox, pour que vous puissiez vous connecter avec vos amis et partager des choses avec eux plus facilement« , souligne Chris Novak dans le blog post de Xbox.

« Par exemple, si vous choisissez de partager un nouvel extrait vidéo depuis votre console, celui-ci sera envoyé automatiquement sur votre application mobile Xbox, pour que vous puissiez ensuite le partager sur le réseau social de votre choix, » ajoute-t-il. La capture d’écran et le partage de vidéos sur les réseaux sociaux seront grandement facilités alors que, bien que possibles actuellement, ils s’avèrent plutôt fastidieux.

L’onglet de gestion du compte famille Xbox et PC Les notifications sur la future appli mobile Xbox

La future version de l’appli permettra d’envoyer des messages plus aisément et rapidement, de créer des groupes de discussion à distance. Les notifications reprendront les activités sur Xbox, PC ou mobile. Les fonctionnalités communes aux différents supports, comme le chat et les groupes, apparaîtront ainsi au sein d’un même onglet dans le Guide.

Les différentes mises à jour seront déployées sur l’interface Xbox au fil des semaines, jusqu’au lancement de la Xbox Series X en novembre.