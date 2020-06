Xbox One : la mise à jour de mai est là, avec un menu Guide plus pertinent

Menu Guide remanié et surtout simplifié, nouveautés communautaires, filtres de recherche et navigation plus aisée dans Mixer, Microsoft dévoile les nouveautés déployées ses valeureuses Xbox One avec la mise à jour de mai.

Alors que le lancement de la Xbox Series X se profile à l’horizon et que la PlayStation 5 doit toujours se dévoiler dans le détail à l’occasion d’un événement récemment reporté, Microsoft déploie la mise à jour de mai sur ses fidèles Xbox One. Au menu de cette nouvelle update, un menu Guide revu et simplifié, quelques nouveautés en lien avec la communauté Xbox, mais aussi de nouveaux filtres pour les recherches de jeux et applications, ainsi qu’une navigation plus agréable sur Mixer, le service de streaming de Microsoft… qui peine encore à décoller.

Un menu Guide (un peu) plus simple à prendre en main

Microsoft explique s’être appuyé sur les retours et avis des joueurs pour remanier le menu Guide et le rendre plus intuitif et agréable à utiliser. Parmi les principaux changements, la suppression de certains onglets (dont les contenus sont maintenant mieux regroupés), mais aussi l’apparition d’un défilement de gauche à droite pour naviguer plus facilement. Au lancement du menu Guide, l’onglet notifications regroupe maintenant les alertes relatives tant au système et qu’aux applications.

Cette réorganisation touche aussi l’onglet Amis, qui a aussi été retouché avec les suggestions d’amis maintenant placées dans la rubrique « Trouver quelqu’un », au même titre que l’onglet « Parties et Chat » qui combine désormais les outils de messagerie, de création de parties et les invitations au même endroit. La rubrique « Profil et Système » a aussi été simplifiée pour permettre un accès plus rapide aux comptes et aux paramètres, notamment.

Les aperçus en Live arrivent sur Mixer

Au-delà de l’apparition de nouveaux filtres pour les recherches de jeux et applications dans la bibliothèque et l’apparition de quelques nouveautés d’interface dans l’application Communauté (nouvelles chaînes regroupant les contenus partagés par vos amis, les éditeurs de jeux, vos Clubs ou encore les contenus les plus populaires, notamment), Microsoft a surtout revu une partie de la navigation au sein de son service Mixer sur Xbox One, grâce à un Dashboard revisité… mais pas seulement.

La principale nouveauté ici n’est autre que l’ajout d’une fonctionnalité permettant d’avoir un aperçu en Live des streams, juste en passant sur leur vignette. Un moyen efficace de jeter un œil rapide à une diffusion avant de cliquer dessus pour l’afficher en plein écran, ou simplement de passer sur une autre.

Microsoft explique enfin être d’ores et déjà à l’œuvre sur des nouveautés plus spécifiques au gaming, attendues sur la prochaine mise à jour. De quoi apporter quelques fonctionnalités et optimisations supplémentaires avant l’arrivée de la nouvelle génération de consoles.