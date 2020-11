Microsoft propose un gros mois de novembre sur le Xbox Game Pass pour célébrer le lancement des Xbox Series S et X. Celeste, Destiny 2 : Beyond Light et le catalogue EA Play sont les stars du mois.

Après un mois d’octobre particulièrement riche en arrivées de jeux, il est temps de se tourner vers le mois de novembre qui devrait nous réserver quelques surprises. Avec le lancement de ses deux nouvelles consoles, la Xbox Series S et la Xbox Series X, le fabricant voulait visiblement frapper fort pour le Xbox Game Pass ce mois-ci.

Si vous venez de récupérer votre nouvelle console, notez que l’astuce pour s’abonner à moitié prix est toujours valable.

Les nouveaux jeux du mois de novembre

Voici les titres qui sont ajoutés au Xbox Game Pass en novembre :

Celeste (PC, console et cloud gaming)

Comanche (PC)

Deep Rock Galactic (PC, console et cloud gaming)

Eastshade (PC, console et cloud gaming)

Kinghts and Bikes (PC, et console)

Tetris Effect : Connected

Gears Tactics (PC, console et cloud gaming)

Planet Coaster : Console Edition (console et cloud gaming)

Destiny 2 Beyond Light (console et cloud gaming)

Final Fantasy VIII Remastered (PC et console) – 12 novembre

Streets of Rogue (PC) – 12 novembre

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (PC, console et cloud gaming) – 17 novembre

Halo 4 pour Halo The Master Chief Collection (PC) – 17 novembre

River City Girls (PC, console et cloud gaming) – 19 novembre

Star Renegades (console et cloud gaming) – 19 novembre

De cette liste, on retiendra l’excellent jeu Celeste sorti en 2018 et considéré comme l’un des meilleurs jeux de cette année. Ce jeu de plateforme en 2D nous fait suivre les aventures de Madeline qui tentera de gravir le mont Celeste. L’« Explorer Edition » de Ark Survival Evolved ajoute trois packs d’extension au jeu qui était déjà proposé par ailleurs dans l’abonnement. Destiny 2 Beyond Light et Tetris Effect Connected sont également deux gros titres de ce mois.

Les jeux EA Play sont disponibles

C’était l’une des annonces fortes du mois de septembre, l’offre EA Play est intégrée sans surcoût à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate depuis le 10 novembre 2020. Si vous êtes un abonné Ultimate, vous avez accès à l’intégralité de la bibliothèque EA Play avec notamment la série TitanFall, Mass Effect, Dragon Age, ou encore plusieurs jeux Star Wars. Les abonnés à l’offre Xbox Game Pass PC devront attendre le mois de décembre pour l’intégration de l’EA Play sur ce forfait.

EA Play est disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox pic.twitter.com/Y90F0E2w8F — Cassim Ketfi (@NotCassim) November 10, 2020

Microsoft précise que les jeux suivants du catalogue EA Play sont proposés en cloud gaming grâce au Xbox Game Pass :

Dragon Age: Inquisition

Madden NFL 20

Mass Effect: Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

The Sims 4

Unravel 2

Il suffit d’être abonné et lancer l’application Xbox Game Pass sur Android pour en profiter.