Windows 11 SE : Microsoft préparerait déjà une version allégée de son OS

Malgré la mise au garage de Windows 10X, Microsoft n'aurait pas abandonné l'idée d'un OS simplifié.

Depuis plus de dix ans, une idée obsède les équipes de Microsoft : développer une version de Windows plus légère et moins chère adaptée aux appareils bas de gamme. Cette idée a fait germer Windows 7 Starter, Windows RT ou encore Windows 10 « mode S ».

Dans tous les cas on retrouve un Windows amputé de certaines fonctions plus ou moins importantes (changer un fond d’écran, installer des logiciels librement) avec une licence vendue à très bas prix aux fabricants. Jusqu’à présent, aucune de ces versions n’a connu un grand succès face à Chrome OS ou les systèmes d’exploitation mobile Android ou iPad OS.

La dernière tentative en date, Windows 10X était conçu pour des produits haut de gamme, mais n’a jamais vu le jour. Microsoft n’abandonne pas et tablerait sur une version « SE » de Windows 11.

Plusieurs internautes ont découvert dans les fichiers de la préversion de Windows 11, que nous avons testée et dont Microsoft a confirmé l’authenticité, des indices pointant vers Windows 11 SE.

There's a new Windows 11 'SE' SKU hidden in the leaked build. So far, it seems to lock down a bunch of customization options in Settings, and disables the Microsoft Store app. Could this be an edition of Windows designed to run on Microsoft's Cloud PC service? https://t.co/NK6mvZX9ef

— Zac Bowden (@zacbowden) June 16, 2021