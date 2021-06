Word, Excel, PowerPoint… leur nouveau look arrive aussi sur Windows 10

La nouvelle interface de Microsoft Office n'est pas réservée à Windows 11, et elle sera accessible pour les utilisateurs de l'ancien OS de Microsoft. Sa version bêta est d'ailleurs en cours de déploiement. Un nouvel onglet devrait apparaître sur Word et le reste de la suite Office bientôt.

Windows 11 est là. Il a été annoncé la semaine dernière et la première bêta Insider est déjà disponible. Lors de sa présentation, on a pu poser les yeux sur le nouveau design de l’interface, qui retravaille à la fois l’explorateur de fichiers, les menus Windows, mais aussi la suite Office, avec PowerPoint ou Word par exemple.

Et justement, bonne nouvelle pour ceux qui ne pourront pas installer Windows 11, ou qui ne le voudront pas : la nouvelle version d’Office sera aussi disponible sur Windows 10. Sa version bêta est d’ailleurs en cours de déploiement.

Design fluide

Sur Windows 10, si vous possédez une clé Office, vous devriez avoir accès à un nouvel onglet intitulé coming soon (« à venir » en français), qui permet d’activer et de désactiver la nouvelle interface en un seul clic. Pour l’heure, ce nouveau volet ne sera disponible que sur Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Il arrivera ensuite sur Access, Project, Publisher et Visio.

Celle-ci vise à rendre l’expérience sur les outils de la suite Office plus « intuitive, cohérente et familière ». Et si vous vous demandez si le look choisi par Microsoft à un nom, la firme de Redmond appelle cela le Fluent Design, ou design fluide.

Personnalisation et thème sombre

Une fois installé, vous devriez pouvoir accéder à un petit avant-goût de l’interface de Windows 11, et notamment ses thèmes sombre, coloré ou gris.

En dehors de l’esthétique, la nouvelle interface va permettre de personnaliser sa barre de raccourcis. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il sera possible d’ajouter de petites icônes pour les actions effectuées régulièrement. Par ailleurs, par défaut, celle-ci ne sera pas visible. L’objectif est encore une fois de rendre l’interface plus lisible et plus claire.

Cette version d’Office sera disponible pour les utilisateurs du programme bêta dans la version 2107 Build 14228.20000, et les suivantes, sur Windows 11, et donc Windows 10