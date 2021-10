La montre TicWatch avec fonctions cardiaques avancées arrive très bientôt

Mobvoi a annoncé le lancement de sa nouvelle TicWatch Pro 3 Ultra GPS pour le 13 octobre prochain. La montre devrait profiter de nombreuses fonctions de santé cardiaque.

Décidément, c’est la période des lancements pour Mobvoi. Alors que le constructeur chinois a présenté sa nouvelle TicWatch Pro X en Chine, il prépare déjà sa prochaine montre connectée, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS.

Mobvoi a en effet annoncé ce jeudi sur Twitter qu’il allait annoncer sa future montre dans 5 jours, soit le 13 octobre prochain. Comme le rappelle le site XDA Developers, cette montre a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, qu’il s’agisse d’une prise en main par le YouTubeur Andrea Galeazzi ou d’informations contenues dans l’application Mobvoi.

