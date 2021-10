TicWatch Pro X : une montre Wear OS avec 45 jours d’autonomie grâce à deux écrans

Mobvoi a présenté en Chine une nouvelle montre connectée, la TicWatch Pro X, promettant jusqu'à 45 jours d'autonomie.

Alors que les premières montres connectées sous Wear OS 3 sont désormais disponibles sur le marché avec les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, le constructeur chinois Mobvoi, partenaire historique de Google, a annoncé ce mardi l’arrivée d’une nouvelle montre connectée, la TicWatch Pro X.

Cette nouvelle TicWatch Pro X prend en fait clairement son inspiration du côté de la TicWatch Pro 3. La montre est en effet équipée du même écran Oled de 1,39 pouce de diamètre affichant 454 x 454 pixels avec un écran secondaire FSTN en sous-impression qui va permettre d’afficher des informations pertinentes en mode économie de batterie. Du côté des autres caractéristiques, la Mobvoi TicWatch Pro X profite d’une puce Snapdragon 4100, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. La montre embarque une batterie de 577 mAh capable de la faire tourner jusqu’à 45 jours grâce à son mode économie d’énergie et à l’écran FSTN, beaucoup plus économe en énergie.

Une connectivité complète

Pour les mesures de santé, la TicWatch Pro X peut compter sur une analyse de la saturation en oxygène dans le sang ainsi que sur un suivi en continu du rythme cardiaque. La montre est également capable d’assurer le suivi sur 20 activités sportives et embarque également un GPS pour enregistrer le tracé des entraînements. Côté connectivité, outre le Wi-Fi et le Bluetooth, la TicWatch Pro X embarque également une compatibilité 4G grâce à l’eSIM — avec appels depuis la montre — ainsi que le NFC, utile pour le paiement sans contact.

La nouvelle montre de Mobvoi profite de deux boutons sur le côté droit, ce qui ne l’empêche pas d’être protégée face à l’immersion comme l’indique sa certification IP68.

Du côté du système d’exploitation en revanche, alors qu’on aurait pu espérer ici une première montre connectée de Mobvoi sous Wear OS 3, c’est toujours Wear OS 2 qui est embarqué. Pour rappel, Mobvoi mettra à jour l’an prochain ses TicWatch Pro 3 et TicWatch E3. On peut donc espérer qu’il en sera de même pour la TicWatch Pro X.

Pour l’heure, la TicWatch Pro X n’a été annoncée qu’en Chine où elle sera proposée au prix de 2399 yuans, soit 322 euros. On ignore encore si Mobvoi compte lancer cette nouvelle toquante numérique en Europe.