Motorola Edge 30 Ultra : une fuite montre une fiche technique ultra premium

Le Motorola Edge 30 Ultra pourrait être le premier téléphone à embarquer sous son capot le Snapdragon 898. Mais surtout, ce futur smartphone premium nous préparerait une fiche technique de haute volée pour sa présentation mondiale en janvier prochain.

L’entreprise Motorola a certes perdu de sa superbe dans le domaine des smartphones — bien que la marque fasse de la résistance aux États-Unis –, elle n’en demeure pas moins motivée à signer un retour en force digne de ce nom. Les Moto Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro, présentés cet été, reflètent en partie cette idée.

La société américaine en a cependant gardé sous la pédale et souhaite visiblement nous en mettre plein les yeux d’ici le début de l’année 2022. Pour ce faire, le constructeur se prépare à révéler un nouveau téléphone ultra haut de gamme, dont les caractéristiques devraient rivaliser avec les cadors du milieu, d’après les informations de TechnikNews.

Ici, il s’agit du Motorola Edge 30 Ultra, qui pourrait être présenté en Chine dès décembre sous le nom de Moto Edge X. Qu’aura-t-il de si particulier ? Déjà, ce Edge 30 Ultra pourrait s’accaparer le titre du « premier téléphone équipé du Snapdragon 898 », processeur dernier cri de Qualcomm que l’on attend sur les meilleurs smartphones de 2022.

Écran 144 Hz

Xiaomi et Nubia sont également sur le pied de guerre pour glaner ce titre symbolique et éphémère, avec d’un côté le Xiaomi 12 et de l’autre un appareil gaming. Le Moto Edge 30 Ultra se démarquerait aussi avec un écran de 144 Hz, qui apporterait alors une fluidité à couper le souffle.

Si c’est le cas, l’Edge 30 Ultra rejoindra quelques smartphones gaming ayant déjà goûté au taux de 144 Hz : citons, entre autres, le Nubia Red Magic 5G, l’Asus ROG Phone 3 ou le Lenovo Legion Phone Duel.

La dalle du Motorola aurait droit à de l’OLED et une définition Full HD+. Pour tempérer la potentielle grosse consommation de l’écran — le 144 Hz, s’il n’est pas adaptatif, va pomper la batterie –, le fabricant opterait pour un accumulateur de 5000 mAh couplé à une charge rapide de 68 W. Là encore, ça promet.

Motorola veut sublimer vos selfies

Au chapitre de la photographie, le module arrière accueillerait deux caméras de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Mais c’est à l’avant que Motorola mettrait le paquet avec une caméra selfie de 60 mégapixels capable de filmer en 4K. La marque veut sublimer vos égoportraits.

Il serait aussi question de 128 ou 256 Go de stockage, de 8 ou 12 Go de RAM, d’Android 12 installé nativement, du Bluetooth 5.2 et bien évidemment de la 5G. Le modèle se contenterait par contre d’une certification IP52 et d’aucune prise jack.

Bien que TechnikNews cite une source anonyme et dit connaître les données techniques en exclusivité, il faudra attendre la présentation officielle du téléphone pour confirmer l’ensemble de ces éléments. Ce qui semble en tout cas probable, c’est que Motorola souhaite se faire une véritable place sur le segment du haut de gamme.

