Moto G22 : le nouveau smartphone abordable de Motorola est disponible en France

Motorola tente encore de s'implanter durablement sur le marché des smartphones, cette fois avec un nouveau modèle d'entrée de gamme, le moto g22, vendu à un prix très abordable.

Motorola continue d’étoffer sa gamme, notamment sur le segment des smartphones à moins de 200 euros. C’est donc le petit Moto G22 qui fait aujourd’hui son arrivée sur le marché français. Motorola propose un smartphone somme toute classique, mais tout de même boosté sur la photo et l’autonomie.

Moto G22 : sa fiche technique

Pour son prix, ses points forts sont sans aucun doute son écran Max Vision de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais surtout sa grosse batterie de 5000 mAh. La résolution de la dalle est cependant cantonnée à de la HD+ (1600 x 720 px).

Niveau photographie, le nouveau modèle abordable de la gamme s’en sort bien : Motorola a multiplié les capteurs, au nombre de quatre pour le module arrière. L’objectif principal compte 50 MP avec la technologie Quad Pixel, et est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP, ainsi que de deux autres capteurs de 2 MP chacun pour la profondeur et la macro. À l’avant, le capteur pour selfie bénéficie de 16 MP.

Côté puissance, le Moto G22 tourne avec un SoC MediaTek Helio G37 (uniquement 4G, bien entendu). Il est épaulé par 4 Go de RAM. En France, seule l’option 64 Go de stockage est proposée. Heureusement, il est possible d’étendre l’espace de stockage par carte microSD, jusqu’à 1 To. Un lecteur d’empreintes digitales latéral est bien là, de même qu’une prise jack.

Enfin, étant un téléphone vendu sous la barre de 200 euros, il faut cependant faire une croix sur la charge rapide pour le Moto G22, qui se contente d’une recharge à 15 W. Il bénéficie cependant d’une résistance aux éclaboussures avec une certification IP52. Enfin, dernier point fort, il est livré nativement avec Android 12.

Disponibilité et tarif en France

Le Moto G22 est d’ores et déjà disponible à la vente en France, notamment sur la boutique officielle Motorola, ainsi que chez d’autres e-marchands français.

Il est proposé en trois coloris : noir cosmique, bleu polaire et blanc perle. Son prix de lancement est fixé à 189 euros.

