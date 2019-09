Le smartphone pliable Razr de Motorola devrait bel et bien sortir vers la fin de l’année 2019. Une nouvelle source vient corroborer cette information.

Quand on parle de smartphone pliable, on pense forcément au Samsung Galaxy Fold déjà disponible à la vente, ou au Huawei Mate X qui se fait encore attendre. Or, Motorola aussi veut ajouter sa pierre à l’édifice.

Ainsi de nombreuses informations indiquent que le constructeur souhaiterait faire revivre sa gamme Razr grâce à un smartphone pliable qui ressemblerait à un téléphone à clapet — quand les smartphones pliables déjà officialisés cherchent plutôt à permettre une utilisation en mode tablette.

Avant 2020

D’après une source de Cnet, ce Motorola Razr pliable aurait droit à une commercialisation vers la fin de l’année 2019. Le but aurait d’abord été une sortie pendant l’été, mais cet objectif a dû être revu. Cette information vient corroborer une précédente rumeur indiquant une sortie européenne en décembre. Un tarif de 1500 euros environ était par ailleurs évoqué.

Ce smartphone pliable pourrait être vraiment intéressant pour celles et ceux qui cherchent un appareil très compact lorsque replié et proposant une expérience traditionnelle lorsque déplié.