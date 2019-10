Après les Motorola One, One Vision, One Action et One Zoom, le constructeur a finalement officialisé ce mardi son dernier smartphone, le Motorola One Macro. Sans surprise, le principal apport de cette version est l'ajout... d'un objectif photo macro.

Cela fait désormais un peu plus d’un an que Motorola a revu en profondeur sa gamme de smartphones. Outre les Moto (X, G et consorts), la marque américaine, rachetée en 2014 par Lenovo, propose désormais des Motorola One. Afin d’épaissir encore un peu plus cette gamme — déjà composée des One, One Vision, One Action et One Zoom — Motorola a officialisé ce mardi l’arrivée du Motorola One Macro.

Le smartphone était déjà connu en partie, puisque son design et certaines de ses caractéristiques étaient déjà apparus çà et là sur le Web ces dernières semaines. Comme son nom l’indique, le Motorola One Macro est équipé d’un appareil photo dédié à la macro au dos, comme c’est déjà le cas sur les Honor 20 et Honor 20 Pro par exemple.

Cet appareil photo utilise un capteur de 2 mégapixels seulement et permet de prendre des clichés à une distance de 2 cm. Pour les autres appareils, on retrouve :

Appareil photo de 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,0

Appareil photo de 2 mégapixels pour le mode portrait

Appareil photo de 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2 pour les selfies (encoche)

Un smartphone d’entrée de gamme

Concernant l’écran, le Motorola One Zoom affiche une dalle LCD de 6,2 pouces et 1520×720 pixels. Le smartphone est doté d’une puce Helio P70 milieu de gamme adossée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à l’aide d’une carte microSD. Concernant la batterie, le Motorola One Macro intègre un accumulateur de 4000 mAh rechargeable par USB-C à une puissance de 10W.

Le Motorola One Macro sera lancé en Inde le 12 octobre prochain au prix de 9 999 roupies (128 euros HT), mais GSM Arena précise qu’un lancement dans le reste du monde est prévu d’ici la fin du mois.