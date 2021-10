Jeux N64 sur Switch : il faudra choisir entre 60 Hz et la langue française

L'extension au Nintendo Switch Online consacrée aux jeux N64 et Mega Drive aura un petit défaut. Pour les jeux provenant de sa propre console sortie en 1997, Nintendo offre la possibilité de choisir entre jouer en anglais en 60 Hz et jouer en français en 50 Hz.

Mauvaise nouvelle pour tous les non-anglophones qui se faisaient une joie de redécouvrir les classiques de la Nintendo 64 via la nouvelle extension du Nintendo Switch Online sur leur Switch, OLED ou non. Selon un tweet de Nintendo Europe, si vous souhaitez jouer à ces jeux en français, il faudra se contenter du 50 Hz.

All Nintendo 64 games included with #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack can be played in 60Hz English language versions. Select games will also have the option to play the original European PAL version with language options. pic.twitter.com/nZeO4WQaPN — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 11, 2021

Cette déclaration de Nintendo, qui semble peu à peu prendre pour habitude de répondre à la presse, intervient à la suite d’un article du journal Eurogamer. Ce papier daté du 24 septembre 2021 expliquait que la présentation du service lors d’un Nintendo Direct avait fait peur aux fans. Ces derniers avaient l’impression que les versions européennes des titres tournaient en 50 Hz.

Tu es tout PAL

En effet, historiquement, il existe trois zones de publication de télévision : les zones NSTC, PAL et SECAM. Pour faire court, la version NSTC tourne en 60 Hz, et couvre une partie du continent américain, le Japon et quelques pays répartis un peu partout sur le globe (Koweït, Soudan, Birmanie ou encore Albanie pour exemple). La zone PAL pour sa part, tournait en 50 Hz. Elles sont souvent associées aux versions européennes des jeux, bien qu’elles soient aussi présentes dans une grande partie du globe.

Plus tard, à la sortie des consoles de la génération suivante (Gamecube, PS2, etc.), celles-ci étaient capables d’afficher des versions 60 Hz des jeux en PAL. Mais au moment de la N64, ce n’était pas encore le cas.

Lancement fin octobre

La question posée par l’article était donc : est-ce que les européens seront condamnés au 50 Hz, ou est-ce qu’ils auront le choix entre une version NSTC et PAL.

Nintendo a répondu de façon assez nette. Deux versions des jeux seront accessibles : l’une en anglais et en 60 Hz et l’autre avec choix des langues (et on suppose la possibilité de jouer en français) en version PAL. La firme nippone ne précise cependant pas si ces versions européennes seront en 50 Hz, mais la mention PAL ne laisse pas beaucoup de doute.

Pour rappel, Nintendo n’a pas précisé la date exacte du lancement de cette extension N64 et Mega Drive. On sait seulement que le lancement est prévu pour la fin de ce mois d’octobre.