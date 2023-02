Nintendo admet que la Switch « rentre en territoire inconnue » avant la prochaine console

La prochaine console de Nintendo serait-elle enfin l'horizon ? Si le fabricant n'est pas encore prêt à en discuter, il laisse désormais comprendre que la Nintendo Switch approche de sa fin de vie.

Lancée en 2017, la Nintendo Switch devrait bientôt fêter son 6e anniversaire et continue de marquer des records de vente. Dans ce contexte, on comprend la frilosité de Nintendo à remplacer sa console fétiche, même par un modèle Pro.

Pourtant, après autant d’années, le fabricant est bien obligé d’admettre que sa console est en train de vieillir. Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, a été interrogé sur ce sujet par les investisseurs.

Nintendo va-t-il continuer de développer des jeux Switch ?

Il confirme que Nintendo rentre dans un territoire inconnu : rarement une console n’a atteint un tel succès à la fin de sa 6e année.

La Nintendo Switch arrive en mars à sa septième année de ventes, et nous considérons qu’il s’agit d’un territoire inexploré dans l’histoire de nos plateformes de jeux vidéo dédiées. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer que les ventes de matériel continueront à progresser au même rythme qu’à ce jour.

Il n’y a absolument aucun doute sur le fait que le fabricant a déjà commencé à travailler sur ce qui prendra la relève après la Nintendo Switch. Une nouvelle console de jeu prend plusieurs années à être développée. En rentrant dans sa 7e année, la Nintendo Switch entre sans doute dans l’une de ses dernières années.

Shuntaro Furukawa croit toutefois toujours dans de nouveaux succès pour sa console fétiche, et promet de ne pas l’abandonner de si tôt.

Cependant, des titres sont en cours de développement pour la Nintendo Switch, et de nouveaux titres continueront d’être proposés à l’avenir. Nous constatons à la fois une nouvelle demande et une demande de systèmes multiples pour le matériel, donc nous pensons qu’il y a encore de la place pour une croissance des ventes. À cette fin, nous voulons maintenir un haut niveau d’engagement envers le matériel et créer une nouvelle demande non seulement en sortant de nouveaux titres, mais aussi en travaillant davantage pour transmettre l’attrait des titres existants.

Avec le dernier Nintendo Direct, certains pourraient imaginer que la firme dévoile ses dernières cartouches pour sa console. Après The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la Switch aura-t-elle vraiment le droit à un autre épisode de la franchise ou d’autres jeux aussi importants ? Nintendo ne répond pas précisément à cette question, mais insiste sur le développement de nouveaux jeux pour la Switch.

Rappelons que c’est le lot de toutes les consoles ultra-populaires. La PlayStation 2 et la Wii ont, par exemple, continué à recevoir des jeux bien longtemps après l’arrivée de nouvelles consoles, au moins par un suivi de certains éditeurs comme Ubisoft. Ces consoles se vendent même généralement mieux que leurs successeuses pendant les premiers mois de transition.

Le patron de Nintendo insiste également sur la récente capacité de la firme à continuer d’améliorer l’attrait de titres existants. Traduction : Nintendo va continuer de sortir des DLC payants pour ses jeux, en les proposant parfois dans son abonnement Nintendo Online + Pack additionnel.

Pas de baisse de prix de la Switch

Un autre investisseur a posé la question de la stratégie de Nintendo en matière de prix, au moment où les ventes de consoles Switch risquent de diminuer. La réponse de Shuntaro Furukawa est assez claire.

Dans le cadre de la poursuite de l’activité de la Nintendo Switch sur le long terme, nous avons essayé de préserver autant que possible la valeur et les prix du matériel et des logiciels. Nous ne pensons pas que cette politique doive être modifiée à ce stade.

Ne vous attendez pas à une baisse du prix des jeux ou des consoles chez Nintendo dans les temps prochains. La firme a même pris la décision d’augmenter le prix de vente de ses jeux aux États-Unis pour la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

