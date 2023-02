La PS4 surpassée : elle n’est plus la 3e console la plus vendue de tous les temps

La PlayStation 4 était jusqu'à maintenant la troisième console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Elle se fait détrôner en ce début d'année par la dernière console de Nintendo, la Switch.

Depuis la sortie de la PlayStation 5, Sony a vendu plus de 32 millions de modèles. La console part donc moins bien que la PlayStation 4, qui s’est vendue à près de 120 millions d’exemplaires au total. Si cela avait suffi pour la hisser à la troisième place du podium des consoles de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, ce n’est plus le cas. Elle a été rattrapée cette année par la Nintendo Switch, qui s’est vendue à 122,55 millions d’exemplaires jusqu’en 2023.

La Nintendo Switch remonte dans le classement

C’est en tout cas ce que révèle le rapport des résultats financiers de Nintendo pour 2022, relayé par Engadget. On y apprend que durant les neuf derniers mois de 2022, ce sont pas moins de 14,91 millions de Nintendo Switch, Switch Lite et Switch OLED qui se sont vendues à travers le monde.

Désormais, le classement reste dominé par la PlayStation 2 de Sony sortie en 2002, avec plus de 155 millions d’exemplaires vendus. La deuxième position revient à une autre console iconique de Nintendo, la DS. La PlayStation 4 se retrouve donc quatrième, devant la Game Boy, toujours de Nintendo. Si la Switch veut dépasser la première console du classement, il lui manque 33 millions d’exemplaires environ, alors que la console se fait vieille. Le modèle classique est sorti le 3 mars 2017, soit il y a près de six ans.

Concernant le marché français plus spécifiquement, on a appris il y a quelques semaines que la Nintendo Switch est devenue la console la plus vendue sur le marché. Avec plus de 7 millions d’exemplaires écoulés, elle détrône la Wii, qui était du même constructeur.

Des résultats en demi-teinte

Si ces résultats permettent de faire passer la console à la troisième place des modèles les plus vendus de tous les temps, ils sont moindres par rapport à l’année 2021. Cette année-là, Nintendo ne chantait pas pour la première fois puisque ce sont près de 19 millions d’unités qui s’étaient écoulées. Résultat : un chiffre d’affaires en baisse de 5,6 % pour l’exercice financier qui s’est terminé en mars dernier. Dans son rapport, Nintendo attribue le déclin des ventes de consoles à la pénurie de semi-conducteurs qui a entraîné un manque de consoles, ce qui explique aussi une baisse du nombre de jeux vendus.

Comme le font remarquer nos confrères anglophones, « les ventes de jeux ont également diminué de 4 % sur la même période » et bien que les derniers jeux Pokémon (Écarlate et Violet) se sont vendus à plus de 20 millions d’unités, ils n’ont pas suffi à compenser la perte. Pour autant, l’arrivée du très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prévue pour le mois de mai ou encore la sortie du film d’animation adapté de la série Super Mario Bros pourraient relancer les ventes de jeux.

