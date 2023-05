Avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, nombreux sont ceux qui espèrent voir Nintendo annoncer prochainement une nouvelle console. Est-ce votre cas ? C'est notre sondage de la semaine !

Zelda. C’est sans doute le mot que vous entendrez le plus à la rédaction depuis une semaine tant le dernier né de Nintendo, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, a marqué l’actualité vidéoludique de ce mois de mai 2023. Ses ventes faramineuses en témoignent, s’il en était besoin.

Or cette sortie est accompagnée d’un débat, qui secoue régulièrement les amateurs de la marque à la casquette rouge, tant à l’intérieur de la rédaction qu’au dehors : est-ce que la Nintendo Switch a fait son temps ? Ou dit autrement : n’est-il pas temps pour la sortie d’une Nintendo Switch 2 ou sa successeure potentielle ?

La Nintendo Switch Pro qui n’est jamais venue

Rappelez-vous, en 2021 déjà, la rumeur bruissait autour d’une Nintendo Switch Pro, capable d’afficher les jeux du célèbre éditeur nippon en 4K. Et puis Nintendo a annoncé la Nintendo Switch OLED, une version toujours équipée d’une puce Tegra X1 de 2015. Selon plusieurs sources, une version Pro était bien dans les cartons, mais Nintendo l’aurait annulé.

Alors que vient de sortir le nouvel opus de Zelda, l’envie d’une Switch plus puissante gagne de nombreux fans. D’autres, à l’inverse, affirment se contenter de l’expérience proposée et ne pas ressentir le besoin d’un renouvellement. Certains enfin évoquent le renouveau des consoles portables, avec le Steam Deck et la Rog Ally en figure de proue.

Le moment est-il venu pour une Nintendo Switch 2 ?

C’est pourquoi nous voulions vous demander votre avis sur la sortie, hypothétique, d’une Nintendo Switch 2 ? L’attendez-vous ? Si oui, à quelle échéance ?

Chargement Le moment est-il venu pour une Nintendo Switch 2 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Il faudrait qu'elle sorte maintenant

Je l'attends en 2023

Je l'attends en 2024

Il n'y a pas besoin de Switch 2

Je suis plus intéressé par une console ouverte : Steam Deck/ROG Ally

Comme d’habitude, n’hésitez pas à donner les raisons de votre vote en commentant cet article. Nous sommes curieux d’avoir un avis plus détaillé. Nous actualiserons cet article la semaine prochaine avec les résultats du vote.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.