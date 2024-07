Sept après la sortie de la Switch, Nintendo annonce cet accessoire

Sept ans après le lancement de la Switch, Nintendo sort enfin de son chapeau un accessoire que beaucoup attendaient : un support de chargement pour Joy-Con.

Nous sommes en 2017, la Switch vient de sortir et tout le monde s’extasie devant ses Joy-Con détachables. Mais voilà, ces petites merveilles ont un défaut : leur autonomie limitée et leur dépendance à la Switch. Retour en 2024, et Nintendo décide enfin de s’attaquer à ce problème avec son support de chargement pour les Joy-Cons.

Prévu pour une sortie le 17 octobre au Japon, ce simple accessoire vous coûtera la modique somme de 3 300 yens, soit environ 20 euros. Pas mal pour un accessoire qui aurait dû être là depuis le début, non ? Mais ne soyons pas mauvaise langue, mieux vaut tard que jamais !

Alors, qu’est-ce qu’il a dans le ventre, ce fameux support ? Eh bien, son principal atout, c’est qu’il vous permet de recharger vos Joy-Con sans avoir à les connecter à la Switch. Fini le casse-tête du « je joue ou je charge » ! Vous pouvez désormais les poser tranquillement sur le support, et vaquer à vos occupations pendant qu’ils font le plein d’énergie.

Nintendo affirme que ce support sera particulièrement utile pour les possesseurs de plusieurs paires de Joy-Con. Et on veut bien les croire : imaginez le cauchemar logistique pour charger quatre ou six Joy-Con avec une seule Switch.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Notre petit support cache une autre fonctionnalité plutôt sympa : il peut aussi charger les manettes Famicom (CES) sans fil. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ces manettes sont utilisées pour des jeux rétro comme le Nintendo World Championship Famicom World Congress. Un petit clin d’œil aux nostalgiques qui ont gardé leur âme d’enfant !

Trop peu, trop tard ?

Maintenant, posons-nous la vraie question : cet accessoire arrive-t-il trop tard ? Sept ans, c’est long dans le monde de la tech. Beaucoup de joueurs ont déjà trouvé des solutions alternatives, que ce soit avec des stations de charge tierces ou simplement en jonglant avec plusieurs paires de Joy-Con.

De plus, avec les rumeurs qui courent sur une potentielle Switch 2 ou Pro, on peut se demander si cet accessoire n’est pas un peu… dépassé avant même sa sortie.